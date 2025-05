Al Messaggero: «All’inizio potrebbe risentirne fisicamente. A Roma entrerà a testa alta. E’ normale che agli avversari facessero comodo altri due mesi di squalifica per evitarlo».

L’ex tennista Paolo Bertolucci ha parlato, in un’intervista al Messaggero, del ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma dopo la squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi.

Bertolucci: «Sinner deve temere solo Alcaraz, gli servono poche partite per tornare al top»

C’è un punto di domanda sul fisico di Jannik…

«Ha lavorato molto, ha messo dentro tanta benzina, sicuramente in questa parte finale ha fatto molto scarico. All’inizio potrebbe risentirne, ma sono certo che presto troverà la scioltezza necessaria».

Le aspettative non saranno un pericolo?

«Saranno tante, ma è riuscito a mantenere un gap importante con gli avversari che si sono fatti male da soli, senza riuscire a vincere. E questo dà tranquillità. L’unico vero competitor è Alcaraz, che però è ancora alle prese più con se stesso che con il tennis in generale».

La reazione dei colleghi può dargli ancora problemi?

«La cosa peggiore per chi è innocente e deve pagare per colpe non sue è proprio avere colleghi ostili. Però, fai una bella cernita di sorrisi veri e quelli finti… Jannik entra a testa alta, sicuro, da numero 1 al mondo. E’ normale che agli avversari facessero comodo altri due mesi di squalifica per evitarlo. Invece ora sanno che per vincere un torneo devono battere Sinner. E questo cambia tutto».

I primi due turni sono pericolosi?

«Per tornare a esprimersi al meglio dopo che stai fermo tre mesi, servirebbero 5/6 partite. Però, con i fenomeni, abbiamo visto che sono subito pronti e rifiniscono la forma durante il torneo».

ilnapolista © riproduzione riservata