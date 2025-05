Bagnaia cade nella Sprint, vince Marquez. Dall’Igna: «Bisogna evitare questi errori»

A Le Mans Pecco si ritira. Marc davanti al fratello. Dall’Igna (Ducati): «Mi dispiace per Pecco perché aveva fatto un buon fine settimana»

Giornata da dimenticare per Francesco Bagnaia. È caduto nella Sprint Race di Le Mans e si è ritirato. Il ventottenne torinese è caduto dalla seconda fila e durante il secondo giro è scivolato in curva 3 mentre si trovava in quarta posizione alle spalle di Alex Marquez. Il pilota Ducati ha provato a rialzare la sua GP25 per tornare in pista, ma è stato costretto a ritirarsi. Ha vinto Marc Marquez davanti al fratello. Marc si è ripreso il primo posto nella classifica generale della MotoGp con 151 punti davanti al fratello che ne ha 149. Bagnaia terzo a 120.

Francesco Bagnaia is down! The Ducati rider crashes out of the sprint race, he doesn’t like these races!#MotoGP pic.twitter.com/9LbtfaAHbR — Everything Moto Racing (@everythingmrace) May 10, 2025

Caduta di Bagnaia, Dall’Igna lo bacchetta: «Errori da evitare»

Dopo l’episodio è intervenuto ai microfoni di Sky MotoGP Luigi Dall’Igna (numero uno Ducati):

«Mi dispiace un po’ per Pecco, perché aveva fatto un bel fine settimana. È sempre stato veloce, mentre questa mattina in qualifica con la gomma morbida ha fatto un po’ più di fatica e poi c’è stata questa scivolata in gara. Peccato veramente. Per fortuna ha sbagliato durante la Sprint, quindi i punti persi sono pochi. Sicuramente bisogna cercare di evitare questi errori. Se quello di Pecco è stato un ingresso a velocità eccessiva? Ancora non lo so. Bisogna guardare i dati, lui aveva detto che nei primi giri non aveva feeling in avanti. Non lo so. Bisogna guardare i dati per poter dare un giudizio. Perché mi piace dare giudizi un po’ oculati».

