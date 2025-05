Gigi Dall’Igna: «A Jerez Bagnaia ha deluso le aspettative, ci ha abituato a prestazioni migliori la domenica»

Il commento del boss Ducati su LinkedIn: «Per noi è imperativo migliorare». Sulla caduta di Marquez: «Da apprezzare la grinta nel voler tornare in pista»

Gigi Dall’Igna, General Manager della Ducati Corse, ovvero il boss di Ducati in Motogp, ha commentato su LinkedIn l’ultima gara dei suoi piloti in Spagna, a Jerez. Bagnaia è arrivato secondo, dietro al fratello di Marc Marquez che invece ha concluso in 12esima posizione dopo una caduta nei primi giri.

Dall’Igna: «Bagnaia ha deluso le aspettative»

Le parole di Dall’Igna sono l’ennesima dimostrazione che gli equilibri nel box Ducati sono cambiati da quando è arrivato lo spagnolo a far coppia con Bagnaia. Su LinkedIn ha infatti scritto:

“22ª vittoria consecutiva in MotoGP! Una striscia da record eguagliata e grazie alla superba impresa di Alex Marquez, cinque diversi piloti che si sono distinti in questa splendida catena di successi. Senza dimenticare il risultato della Sprint Race di sabato con sei Ducati a occupare le prime sei posizioni. Un sogno continuo per un record da battere e per motivazioni che non verranno mai meno.



Esattamente come il trionfo di Alex sulla pista di casa, il suo primo assoluto nella classe regina, storico e meritato non solo per il pilota che già conoscevamo bene, ma anche e soprattutto per il suo fantastico inizio di stagione, fatto di continuità, qualità, intelligenza, passo e velocità. La sua prima vittoria nella Top Class non poteva essere più speciale e il fatto che ora sia anche in testa al Campionato del Mondo è un bonus che la dice lunga su questo magico weekend e un riconoscimento all’eccellente lavoro di squadra del Team Gresini. Congratulazioni!



Pecco ha deluso le aspettative in primis perché ci ha sempre abituato a prestazioni migliori la domenica rispetto al sabato, ma anche per la grinta e la determinazione che ha dimostrato in quel primo giro spettacolare: sul passo gara, però, gli è mancata la lucidità che tutti ci aspettavamo, oltre a quei picchi che servono per riportarlo a lottare per il vertice. Dal punto di vista del campionato, invece, ha conquistato un prezioso terzo posto da aggiungere al suo bottino, ma resta il fatto che per noi è imperativo migliorare.

Che dire di Marc… purtroppo il suo è stato un errore avvenuto troppo presto, ben prima che il GP prendesse forma e i valori in pista diventassero chiari. Faremmo meglio a iniziare a pensare al nostro prossimo impegno, senza nutrire dubbi ma tenendo presente tutto questo… Possiamo sicuramente aggiungere, e sempre apprezzare, la grinta del pilota nel voler tornare in pista, portando a punti una moto gravemente danneggiata e, viste le circostanze, ad una strepitosa 12° posizione finale.

Oggi in particolare, i nostri avversari hanno dimostrato di cosa sono capaci, il che ovviamente non ci sorprende e rende le nostre sfide e questo meraviglioso sport ancora più coinvolgenti: è il promemoria che dobbiamo lavorare costantemente sodo per alzare il livello delle nostre prestazioni e per rendere felici i nostri tifosi.

Forza, Ducati!”

ilnapolista © riproduzione riservata