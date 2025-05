Ancelotti-Real Madrid, a breve l’addio sarà ufficiale. Sarà in panchina col Brasile già a giugno (Athletic)

Col Madrid si tratta la parte economica dell’accordo. Il Real potrebbe andare al Mondiale per Club con Santiago Solari (in attesa di Xabi Alonso).

Carlo Ancelotti e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo di massima sui termini della loro separazione, che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Ad affermarlo sono i colleghi di “The Athletic“, i quali riferiscono inoltre che il tecnico di Reggiolo avrebbe un futuro già ben delineato: ad aspettarlo c’è il Brasile, mentre sulla panchina dei Blancos a guidare la squadra nel Mondiale per Club potrebbe esserci un ex calciatore delle Merengues.

Ancelotti, il divorzio col Real Madrid e l’approdo in Brasile

“Il 27 aprile, l’Athletic ha riferito che Ancelotti fosse pronto a lasciare Madrid e ad assumere l’incarico di commissario tecnico del Brasile con un accordo iniziale di un anno, fino alla fine della Coppa del Mondo del 2026. Sono in corso trattative con il Real Madrid per definire i dettagli del suo addio, che dipenderà in gran parte dal raggiungimento di un accordo sullo stipendio per il restante anno di contratto al Bernabeu”, esordisce il The Athletic.

Ancelotti ha un contratto col Real valido fino a giugno 2026, ma raggiungere un’intesa non dovrebbe essere un problema. “È stato raggiunto un accordo verbale e, in attesa delle formalità, è previsto prima della fine del campionato un annuncio ufficiale che confermi l’addio. Potrebbe arrivare subito dopo il Clasico di domenica contro il Barcellona”, si legge.

Quanto al possibile approdo dell’ex Milan e Napoli in Brasile, The Atletic scrive: “Ci si aspettava che firmasse il contratto con il Brasile quando incontrò i rappresentanti della Federcalcio brasiliana a Londra il 28 aprile, ma la trattativa si bloccò. Era necessario che Ancelotti raggiungesse un accordo definitivo con il Real Madrid prima di poter firmare con il Brasile. Ciò è previsto a breve, in modo da poter essere disponibile per le partite di qualificazione ai Mondiali di giugno contro Ecuador e Paraguay”.

Real, chi siederà in panchina al Mondiale per club?

Secondo The Atletic: “Il Madrid dovrà poi decidere chi guiderà la squadra al Mondiale per Club. Xabi Alonso è la principale opzione esterna, mentre come opzione interna il direttore sportivo Santiago Solari è ritenuto più adatto rispetto a Raul Gonzalez del Castilla o ad Alvaro Arbeloa dello Juvenil A”.

