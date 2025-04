Dalla prossima stagione, Davide Ancelotti sarà allenatore – in solitaria – di un club di Liga (Marca)

Marca: “Questa è una decisione che non ha nulla a che vedere con il futuro del padre. Davide ritiene che sia giunto il momento di farsi avanti, uscire dal suo guscio e accettare la sfida di gestire un club”

La gavetta è finita: dalla prossima stagione, Davide Ancelotti sarà alla guida di una squadra in qualità di primo allenatore. A riferirlo sono i colleghi di Marca, che dedicano al figlio d’arte un lungo approfondimento sulle colonne del loro sito online. Ve ne proponiamo un estratto.

Marca: Davide Ancelotti allenerà un club dalla prossima stagione

“Il suo periodo come allenatore in seconda sta per concludersi”, esordisce Marca riferendosi ad Ancelotti jr. “Questa è una decisione che non ha nulla a che vedere con il futuro del padre o con la scelta che Carletto farà nel prossimo futuro. Davide ritiene che sia giunto il momento di farsi avanti, uscire dal suo guscio e accettare la sfida di gestire un club. È una decisione meditata, ponderata e presa con determinazione”, si legge.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: dove inizierà questa nuova fase della carriera di Davide? “Questa è una cosa che deve ancora essere decisa. Ciò che sembra chiaro è che si tratterà di uno dei campionati più importanti d’Europa, perché la sua statura non è stata messa in ombra da quella del padre. Il suo ruolo nel Madrid 2.0 di Ancelotti, campione d’Europa nel 2022 e nel 2024, sta acquisendo sempre più importanza. Ciò ha portato il nome di Davide Ancelotti ad essere evidenziato in rosso da club di massima serie, alcuni dei quali strettamente legati al passato del padre, sia come giocatore che come allenatore”, scrive Marca.

“Questa decisione sarà personale e verrà presa di comune accordo con l’agenzia lo rappresenta, DV7 Management […] Davide non ha fretta di decidere. Per ora, sta formando la sua squadra mentre esamina le offerte. Da parte sua, la formazione, le lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco) e l’esperienza di quattro stagioni in un club esigente come il Real Madrid. Davide analizza e misura un passo che gli cambierà la vita”, conclude la testata iberica. Staremo a vedere.

