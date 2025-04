Vinicius jr rischia una sospensione fino a due anni perché avrebbe quote in due club (Gazzetta)

La holding del brasiliano avrebbe interessi nell’Athletic Club di São João del Rei (Brasile) e nell’Alverca (Portogallo). Deciderà il comitato etico della Fifa

Il talento brasiliano del Real Madrid Vinicius jr si trova al centro di una delicata inchiesta condotta dal Comitato Etico della Fifa. Al centro della vicenda – riportata da La Gazzetta dello Sport – vi sarebbe la possibile violazione del paragrafo 20 del codice etico dell’organizzazione, relativo ai conflitti di interesse dei calciatori professionisti. Tutto avrebbe avuto inizio da una denuncia presentata il 7 aprile dalla holding brasiliana Tiberis, che ha chiesto un’indagine formale sulla società All Agenciamento Esportivo, realtà riconducibile direttamente a Vinicius Jr. e gestita da due figure a lui vicinissime: il padre e il procuratore Thassilo Soares.

Vinicius rischia due anni di squalifica (Gazzetta)

L’accusa è pesante: secondo le normative vigenti, un calciatore in attività non può detenere partecipazioni in società calcistiche, poiché ciò potrebbe compromettere la sua imparzialità e integrità professionale. Come scrive la Gazzetta, il codice etico è chiaro nel sottolineare che il conflitto sorge quando una persona legata al mondo del calcio «abbia, o sembri avere, interessi secondari che potrebbero influenzare la sua capacità di svolgere le proprie mansioni con integrità, indipendenza e determinazione.»

Di seguito quanto si legge su La Gazzetta, edizione online:

“Se il Comitato Etico dovesse dovesse riscontrare la violazione, Vinicius Jr. rischierebbe una sospensione fino a due anni, una multa e l’obbligo di cedere le sue partecipazioni delle due società. Tutto ora passa nelle mani della Fifa, che avrà il compito di fare chiarezza su una vicenda che tiene banco in Brasile ma, come visto, potrebbe avere ripercussioni anche altrove. Anche perché, prima dell’esposto, la società di Vinicius sembrava ad un passo dall’acquisto di un club spagnolo di terza serie”.

Di che società si tratta?

Al cuore del dossier presentato alla Fifa c’è l’operazione che ha coinvolto l’Athletic Club di São João del Rei, club di Serie B brasiliana. Tiberis, che già possedeva il 16,5% delle quote della società, era in trattativa per acquisire il pacchetto di maggioranza. Tuttavia, l’affare sarebbe saltato a causa dell’ingresso a sorpresa proprio della All Agenciamento Esportivo, che ha rilevato la proprietà del club.

L’attività della società collegata a Vinicius non si sarebbe fermata al Brasile. Un altro fronte riguarda l’Alverca, compagine portoghese di seconda divisione, anch’essa acquisita dalla All Agenciamento. I due club, Athletic e Alverca, hanno persino perfezionato un’operazione di mercato in sinergia, con il trasferimento in prestito del giocatore Rafael Conceição.

ilnapolista © riproduzione riservata