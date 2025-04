Vettel e il ritorno in F1: «I Miei figli mi hanno detto che non posso più guidare. Red Bull? Non ci sono risposte rapide…»

Il quattro volte campione del mondo tedesco si confida in un’intervista ai microfoni di Sky Sports Deutschland.

Dopo essersi ritirato dal mondo delle corse al termine della stagione 2022 di Formula 1, Sebastian Vettel si sta godendo un periodo di meritato riposo in compagnia di amici e familiari. Come spesso capita, tuttavia, per il quattro volte iridato il richiamo delle vecchie abitudini è forte, così come il desiderio di sentire quell’adrenalina che si ottiene vivendo la massima categoria motoristica dall’interno del paddock: non si esclude che il tedesco potrebbe presto tornare nel Circus, anche se vestendo panni diversi. A rivelarlo è stato il diretto interessato ai microfoni di Sky Sports Deutschland.

Vettel torna in Formula 1? Le parole di Seb

«I miei figli mi hanno detto che non posso più guidare. A loro piace molto che io sia presente, e ovviamente è una cosa bellissima da sentire. Sono riuscito a trovare un equilibrio al di fuori della Formula 1 e mi sono abituato alla mia nuova vita», ha esordito l’ex Red Bull e Ferrari. queste le sue parole ai connazionali di Sky Sports Deutschland. «L’armonia familiare esiste ancora, ho imparato molto su me stesso in questo periodo. Sono molto contento e non mi annoio».

In risposta a Helmut Marko, che lo ha indicato come suo successore come consulente in Red Bull, Vettel non ha infine escluso un ritorno nel paddock: «Sono domande importanti, alle quali non ci sono risposte rapide. Staremo a vedere se ciò accadrà». Inoltre, Seb, potrebbe tornare in Formula 1 con il ruolo di responsabile della sostenibilità: «Stiamo valutando come potrebbe essere. Ma non voglio impormi».

