Hamilton fatica, la Ferrari ha le mani legate da… una clausola (CorSport)

La bella vittoria nella Sprint Race in Cina, poi il buio (o quasi). L’inizio dell’avventura in Ferrari per Lewis Hamilton si sta rivelando al di sotto delle aspettative. Ma le difficoltà del britannico in questa nuova esperienza della sua carriera potrebbero essere spiegate da una particolare clausola inserita nel contratto (voluta dalla Mercedes). A riferirlo è l’edizione online de Il Corriere dello Sport.

Hamilton e la clausola nel contratto

“Il pilota dopo aver guidato per oltre un decennio la monoposto della Mercedes, ora deve fare i conti con un sistema, una struttura e un hardware completamente nuovi”, sottolinea il CdS. “Questo ha generato non pochi problemi che hanno frenato le prestazioni dell’inglese. Ma il suo nuovo contratto potrebbe in parte spiegare tutte queste difficoltà […] Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è stato blindato dalla scuderia tedesca con una clausola tanto singolare quanto restrittiva”, rivela la nota testata.

Il Corriere dello Sport conclude dunque spiegando: “una clausola inserita nell’accordo, impedisce alla Ferrari di contattare chiunque provenga dalla Mercedes. Lewis Hamilton è stato isolato dalla scuderia tedesca: dovrà interfacciarsi con altri tecnici e altri ingegneri, senza l’aiuto di vecchie conoscenze”.

Insomma la Ferrari ha le mani legate, Hamilton dovrà arrangiarsi e puntare sulla sua enorme esperienza per invertire un trend davvero preoccupante per le sorti del Cavallino. Chi gode è invece la Mercedes, che se al momento rappresenta la seconda forza del Mondiale è probabilmente anche grazie a queste piccolezze strategiche.

Hamilton in questo momento è un problema per la Ferrari, Leclerc ha già fatto smettere Vettel (Turrini)

Le aspettative della vigilia erano altissime, ma l’inizio di stagione delle Ferrari si è rivelato molto deludente. In cinque appuntamenti iridati, il Cavallino Rampante ha racimolato un bottino di appena 78 punti: 11 in meno della Red Bull, 33 in meno della Mercedes e meno della metà rispetto ai 188 inanellati dalla McLaren capolista. A preoccupare principalmente in quel di Maranello è il rendimento negativo di Lewis Hamilton, il quale, a parte la vittoria della Sprint in Cina, ha palesemente faticato a bordo della SF-25.

Cosa succede al sette volte campione del mondo? Il noto giornalista Leo Turrini ha detto la sua in merito tra i microfoni di Sky Sport.

L’analisi di Turrini

Innanzitutto, Turrini ha lanciato la sua prima cannonata al nativo di Stevenage durante “Race Anatomy” su Sky. Il giornalista ha assunto tono scherzoso ma al contempo tagliente, e ha sottolineato: «Possiamo dire che Leclerc è recidivo… Ha già fatto smettere Vettel, e ora tocca a Hamilton trovarsi in questa situazione».

«In Arabia Saudita, [Hamilton, ndr] ha dato una mano per il podio, facendo perdere tempo al non lucidissimo Norris. Ma è escluso possa essere contento del suo rendimento in Ferrari», ha poi affermato sul suo blog personale in riferimento all’ultimo weekend di gara a Jeddah. «Obiettivamente parlando, possiamo dire che è troppa la differenza tra i due. Hamilton si è preso mezzo minuto in gara. Mezzo minuto è un distacco ciclistico», ha rincarato la dose.

«L’anno scorso, abbiamo visto anche Russell avere la meglio nel confronto in qualifica, ma almeno in gara [Hamilton, ndr] risorgeva. Bisogna aspettarlo, ma in questo momento è un problema», ha concluso Turrini.

