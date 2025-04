Un Liverpool divertente e rilassato si avvicina alla vittoria della Premier, ora è a +13 sull’Arsenal (Guardian)

I Reds si sono tranquillizzati dopo il rinnovo di Salah. Vincono 2-1 contro il West Ham, servono 6 punti per il titolo.

Il Liverpool vince contro il West Ham 2-1 e si avvicina alla vittoria della Premier League; la squadra di Arne Slot è a +13 sul secondo posto occupato dall’Arsenal, e mancano sei partite alla fine del campionato.

La Premier per il Liverpool si avvicina

Il Guardian commenta il match:

Quando i tifosi del Liverpool si riuniranno ad Anfield tra due domeniche, potrebbero celebrare il titolo. La vittoria, con gol di Van Dijk all’89esimo, ha portato la squadra di Slot ad aver bisogno di un massimo di sei punti per vincere il suo ventesimo campionato. Il destino della vittoria in Premier sarà confermato domenica prossima, se l’Arsenal dovesse perdere contro l’Ipswich Town e il Liverpool vincere a Leicester. In caso contrario, serviranno altre due vittorie ai Reds. Il Liverpool è apparso più rilassato oggi, che si tratti del prolungamento di contratto di Salah o del pareggio dell’Arsenal? Sembravano divertirsi in campo.

Alla fine ha firmato, con buona pace del drammone che andava avanti da troppo tempo. Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto biennale con il Liverpool, blindandosi fino al 2027 per una cifra vicina alle 400.000 sterline a settimana, bonus inclusi. Venti milioni di euro l’anno almeno. Fine della telenovela iniziata mesi fa tra offerte saudite, silenzi social e minacce d’addio.

La svolta nei colloqui è arrivata questa settimana, con l’intervento decisivo del nuovo diesse Richard Hughes. L’accordo ricalca i termini del precedente, senza stravolgere il rigido modello salariale del club, che non ha mai voluto cedere al ricatto del “dategli tutto ciò che vuole”.

