Tonali regala 3 punti al Newcastle con il suo gol casuale: «Al 70% era un cross, ho avuto un po’ di fortuna»

Il tecnico Howe: «L’ho visto esercitarsi nelle ultime settimane da quell’angolazione». Il Times: è stata la notte di Tonali, indipendentemente dal fatto che volesse crossare o meno.

Sandro Tonali ieri ha segnato uno dei due gol del Newcastle contro il Brentford; una rete bella, ma un po’ casuale, visto che il tiro era stato designato inizialmente come un cross.

Tonali regala 3 punti al Newcastle con il suo gol casuale

Il Times scrive:

I tifosi del Newcastle volevano ricreare la magia di vincere un primo trofeo importante in 70 anni, e Sandro Tonali, indipendentemente dall’intento, li ha presi in parola. Tutta la logica — l’angolazione, la natura del tiro e il fatto che sia un centrocampista – ha suggerito che fosse un cross. E in seguito ha detto che al 70% era un cross. Ha sorpreso il portiere Brentford, Mark Flekken, e soprattutto tutti gli spettatori all’interno di St James’ Park. C’è stato un momento di incredulità e poi il boato che aveva riempito lo stadio di Wembley due settimane fa. Era stata una partita caotica, fino a quando non è arrivato il momento di pura qualità da parte del centrocampista italiano. Alla fine, è stata la notte di Tonali, indipendentemente dal fatto che volesse crossare o meno.

Le parole del centrocampista dopo la partita:

«E’ stato difficile per il portiere e difficile anche per me. Inoltre, c’è voluta un po’ di fortuna. Giochiamo per arrivare in Champions League. È un po’ difficile, ma siamo fortunati perché ci saranno cinque squadre in Champions la prossima stagione. Ora abbiamo nove finali».

In seguito, ha parlato di Tonali anche il tecnico Howe:

«L’ho visto esercitarsi nelle ultime settimane da quell’angolazione. Lasciatemi dire una cosa su Sandro, colpisce la palla come nessuno. Quando lo fa, temo per i polsi del nostro portiere a volte, perché tira sempre forte».

