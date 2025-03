Il futuro di Muller è un caso. “Nessuna offerta dal Bayern, è stato snobbato. Usa opzione più gettonata”

Il giornalista della Bild Christian Falk scrive: “So che a Müller sarebbe piaciuto giocare per un altro anno. Ecco perché questo sviluppo è un po’ strano per lui”

In Germania il futuro di Thomas Muller è ormai diventato un vero e proprio caso. Il contratto che lega l’attaccante tedesco al Bayern Monaco scadrà il prossimo 30 giugno, ma il discorso per il rinnovo tarda a decollare (eufemismo): nonostante le recenti rassicurazioni del direttore sportivo Max Eberl, è molto probabile che – dopo oltre 17 anni di matrimonio – il classe ’89 possa lasciare il club bavarese per cimentarsi in una nuova esperienza.

Muller-Bayern, cosa succede?

Sull’argomento si sono soffermati i principali media tedeschi. L’edizione online della “Sueddeutsche” ritiene che il motivo della mancata fumata bianca riguardi da vicino lo stesso Eberl:

“La dichiarazione di Eberl a gennaio rimane indimenticabile: «Thomas non ha bisogno di negoziare molto. Se dice che vuole continuare, allora ci guarderemo negli occhi, poi guarderemo la squadra e poi andremo avanti. Quella sarà probabilmente la conversazione più breve!». I colloqui saranno stati brevi e i due si saranno guardati negli occhi, ma allo stato attuale delle cose, tra Müller e il Bayern le cose non stanno andando avanti”.

Il noto porta, dunque, sottolinea: “Forse non si tratta tanto di Müller quanto piuttosto di Max Eberl? In questo club si percepisce chiaramente un rumore di fondo, che solleva la questione se il consiglio di sorveglianza si fidi del suo direttore sportivo […] alcuni nel club si chiedono perché non riesca a negoziare due o tre rinnovi contrattuali contemporaneamente”.

“I rumors hanno già causato danni a molte delle persone coinvolte. Musiala, Davies e Kimmich sono troppo avidi? Müller non si accorge che è suonato il fischio finale? Eberl indossa pantaloni casual durante le trattative? L’unico che può continuare a farsi male nel Bayern è il santo Manuel Neuer. Si è infortunato il polpaccio mentre festeggiava il gol”, conclude l’articolo.

Leggi anche: Per il Bayern, la prima regola della medicina è che ha sempre ragione il Bayern (Süddeutsche)

Futuro negli States?

Riguardo la vicenda si è espresso anche il giornalista della Bild Christian Falk, il quale ha affermato: “Il fatto è che Müller non ha ricevuto un’offerta. Questo a quanto pare lo ha sorpreso un po’. Si sarebbe aspettato che il club gli presentasse qualcosa. Invece, non c’erano né cifre né un’offerta di contratto. E tuttavia, a novembre, hanno detto che erano felici di continuare con lui”.

Si è vociferato anche di possibile ritiro, ma il giornalista esclude questa ipotesi. “So che a Müller sarebbe piaciuto giocare per un altro anno. Ecco perché questo sviluppo è un po’ strano per lui. Penso che sia stato piuttosto snobbato”, si legge.

Qualora dovesse davvero finire la storia d’amore tra Muller e il Bayern Monaco, dove giocherà l’attaccante nel prossimo futuro? Falk ha rivelato: “L’opzione più gettonata è trasferirsi negli Usa. Ci sono state offerte in passato. Thomas Müller non giocherà per un altro club della Bundesliga“.

ilnapolista © riproduzione riservata