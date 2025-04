Il Napoli ha già sopportato strada facendo troppi stravolgimenti tattici. Jack è in ottima forma, come visto a Monza, e si spera che stia meglio anche Okafor

Senza Neres può tornare Raspadori ma più nel 4-2-3-1 che nel 3-5-2 (Repubblica)

Neres out almeno per tre partite, ma poi ci sarebbe da rientrare in forma. Quindi molto probabilmente per lui il campionato è finito, come per Juan Jesus. Che farà adesso Conte? Tornerà al 3-5-2 come fece a febbraio in occasione del primo infortunio del brasiliano? Secondo Repubblica Napoli, no. Il tecnico potrebbe optare per il 4-2-3-1.

Scrive Marco Azzi:

Il Napoli ha già sopportato strada facendo troppi stravolgimenti tattici e non è detto che il tecnico opti quindi di nuovo per la rivoluzione. Il punto fermo per la volata scudetto è quasi sicuramente il ritorno tra i titolari di Giacomo Raspadori, apparso tra l’altro in ottima forma nello spezzone di gara giocato a Monza. L’attaccante della Nazionale sarebbe però a suo agio pure nel 4-2-3-1, che in questo momento è il modulo in pole position per la sfida col Torino. Gli azzurri hanno altri 3 giorni per lavorarci su e avranno comunque di riserva l’arma di Noah Okafor, si spera in condizioni fisiche finalmente soddisfacenti.

McTominay l’uomo forte e Raspadori la sorpresa del Napoli

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport analizza il momento del Napoli in vista del rush finale di campionato. Ora i punti pesano il doppio ma Conte ha due assi nella manica. Uno è Scott McTominay, l’altro Giacomo Raspadori.

A Monza, contro una squadra praticamente retrocessa, per prendersi i tre punti il Napoli ha fatto tanta fatica. Troppa. Forse avvertiva la tensione, forse la stanchezza. Era stato più semplice mettere sotto l’Empoli (ancora in corsa per la salvezza) nel turno precedente, mentre a Bologna, a metà aprile, aveva patito le pene dell’inferno. Insomma, la brillantezza non c’è più, ma del resto ora contano solo i punti.

Secondo il Corriere dello Sport, gli assi nella manica di Conte sono McTominay e Raspadori. Il centrocampista è l’uomo forte della squadra, “dotato di tutto, tecnica, fisico, forza atletica, sensibilità tattica. Doppietta contro l’Empoli e gol decisivo a Monza, tre colpi negli ultimi 180 minuti. Arriva da dietro e sorprende chiunque, la sua capacità di scomparire in un attimo per riapparire libero in area avversaria è sorprendente“.

E poi Jack, l’uomo sorpresa. “Ha avuto il suo momento di gloria quando è mancato Neres e Conte, cambiando modulo, lo ha messo al fianco e alle spalle di Lukaku: quattro partite da titolare e tre gol. Forse è il caso di dargli un po’ di spazio in più“.

