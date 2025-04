Napoli, la brillantezza non c’è più ma ora contano solo i punti. McTominay e Raspadori gli assi nella manica (CorSport)

La capacità di Scott di scomparire per riapparire in area avversaria è sorprendente. Raspadori l’uomo sorpresa, “forse è il caso di dargli un po’ di spazio in più”

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport analizza il momento del Napoli in vista del rush finale di campionato. Ora i punti pesano il doppio ma Conte ha due assi nella manica. Uno è Scott McTominay, l’altro Giacomo Raspadori.

McTominay l’uomo forte e Raspadori la sorpresa del Napoli

A Monza, contro una squadra praticamente retrocessa, per prendersi i tre punti il Napoli ha fatto tanta fatica. Troppa. Forse avvertiva la tensione, forse la stanchezza. Era stato più semplice mettere sotto l’Empoli (ancora in corsa per la salvezza) nel turno precedente, mentre a Bologna, a metà aprile, aveva patito le pene dell’inferno. Insomma, la brillantezza non c’è più, ma del resto ora contano solo i punti.

Secondo il Corriere dello Sport, gli assi nella manica di Conte sono McTominay e Raspadori. Il centrocampista è l’uomo forte della squadra, “dotato di tutto, tecnica, fisico, forza atletica, sensibilità tattica. Doppietta contro l’Empoli e gol decisivo a Monza, tre colpi negli ultimi 180 minuti. Arriva da dietro e sorprende chiunque, la sua capacità di scomparire in un attimo per riapparire libero in area avversaria è sorprendente“.

E poi Jack, l’uomo sorpresa. “Ha avuto il suo momento di gloria quando è mancato Neres e Conte, cambiando modulo, lo ha messo al fianco e alle spalle di Lukaku: quattro partite da titolare e tre gol. Forse è il caso di dargli un po’ di spazio in più“.

Cosa scrivono i quotidiani di Scott McTominay ancora una volta decisivo per le sorti del Napoli? Ecco un blog sullo scozzese che ieri ha segnato il gol numero nove in campionato.

La partita l’ha risolta Scott McTominay, lo scozzese volante, con un’irruzione di testa su un cross perfetto di Raspadori, rete agevolata dall’uscita sfarfallante del portiere Turati. McTominay è la vera seconda punta degli azzurri. È arrivato a 9 reti e altre promette di realizzarne. Raspadori trequartista e McTominay largo a sinistra con licenza di accentrarsi per riempire l’area: questa è stata la mossa vincente di Conte. (Sebastiano Vernazza, la Gazzetta dello Sport)

Il nono gol in campionato di Scott McTominay, in questo momento il giocatore più decisivo della Serie A, permette al Napoli di agganciare in vetta l’Inter, in campo oggi a Bologna. (Stefano Scacchi, La Stampa)

Ci pensa il solito McTominay a risolvere i problemi dopo 72 minuti. Lo scozzese arrivato dalla Premier tiene il Napoli in lotta scudetto ed evita ulteriori processi ad Antonio Conte. (Monica Scozzafava, Corriere della Sera)

Atleta magnifico, possente e impetuoso. Giocatore che si adatta a molti ruoli. E poi il gol decisivo, di testa, da centravanti britannico. (Sebastiano Vernazza, la Gazzetta dello Sport, gli dà 7 in pagella)

Il Napoli ha finito con una linea d’attacco a 4, premiato dal cross di quel Raspadori entrato in campo da 10 minuti e dallo stacco dello scozzese McTominay: per la sesta volta ha sbloccato uno 0-0 nelle gare del Napoli ed è il decimo centro stagionale, in questa sua prima esperienza italiana. (Stefano Arosio, Il Giornale)

Tre gol in sei giorni e due partite che valgono speranze scudetto: due con l’Empoli, uno ieri di testa. E sono 9 in A, 10 in totale come Hamsik alla prima stagione. Il più efficace e pericoloso dall’inizio: vince 10 duelli su 11 e 5 su 5 nel gioco aereo; ira tre volte, guadagna 8 possessi. Un carrarmato. (Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, gli dà 7,5 in pagella)

