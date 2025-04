Ronaldo è diventato un marchio globale: il brand CR7 ha raggiunto il valore di 850 milioni nel 2025 (Marca)

Lontano dal campo è un vero e proprio imprenditore. I valori raccolgono 28 variabili in sei dimensioni: reddito, media, social network, risultati, influenza sociale e impatto.

Secondo uno studio dell’Ipam (Istituto portoghese di Amministrazione e marketing), il brand legato a Cristiano Ronaldo ha raggiunto il valore record di 850 milioni di euro.

Ronaldo è diventato un marchio globale con il brand “CR7”

Marca scrive:

Lontano dai campi di gioco, Ronaldo non si è mai fermato. Recentemente, ha stipulato una collaborazione con il regista britannico Matthew Vaughn, per due film in lavorazione. Fuori dal campo il portoghese è un vero imprenditore. Negli ultimi anni ha promosso una serie di lanci, come il marchio di abbigliamento CR7 di biancheria intima, scarpe e profumi; ha investito in hotel in Europa, Asia e America Latina, proprietà di lusso in diverse parti del mondo, una partecipazione in Chrono24, una piattaforma tedesca che vende orologi di lusso, una partecipazione in Confina Media, uno dei gruppi audiovisivi più popolari in Portogallo, e una partecipazione in Vista Alegre Atlantis Sgps, un produttore portoghese di porcellana e ceramica.

Per non parlare del suo canale YouTube, con oltre 74 milioni di abbonati. Cristiano Ronaldo è diventato un marchio globale di immenso valore, uno degli atleti più preziosi e influenti al mondo. Secondo uno studio dell’Ipam, pubblicato quest’anno, il ‘brand’ CR7 ha raggiunto un valore record di 850 milioni di euro nel 2025. I valori raccolgono 28 variabili distribuite in sei dimensioni: reddito, media, social network, risultati, influenza sociale e impatto. La nota dell’Istituto portoghese riporta che, in termini di reddito, Cristiano Ronaldo guadagna attualmente 200 milioni di euro all’anno all’Al Nassr, oltre a 150 milioni di euro in contratti pubblicitari con marchi globali come Nike, Tag Heuer e Louis Vuitton. Sui social network, il portoghese è diventato il personaggio pubblico più seguito al mondo, con oltre un miliardo di follower sulle sue piattaforme. Inoltre, genera una media di 22,3 milioni di notizie all’anno in tutto il mondo, oltre ad altri 187 milioni di ricerche su Google ogni anno. È anche menzionato in 4.000 libri su Amazon ed è presente in 63.000 articoli scientifici.

