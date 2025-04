Il consulente Marko ha descritto la prestazione come “molto allarmante” prima di essere affrontato a muso duro dal manager di Verstappen

Rabbia e frustrazione alla Red Bull, Verstappen ha una clausola di rescissione legata alle prestazioni (Guardian)

Dopo il Gran Premio del Bahrain, che Max Verstappen ha concluso al sesto posto, i vertici della Red Bull si sono riuniti per affrontare la crisi emersa. Christian Horner, il team principal, ha ammesso che la situazione richiede un intervento tempestivo, ma ha sottolineato che non ci saranno soluzioni rapide. «Questa gara ha messo in luce alcune insidie molto chiare e che dobbiamo affrontare rapidamente» ha detto Horner, evidenziando che, sebbene i problemi siano ben noti, le soluzioni richiedono tempo per essere implementate. Ne parla il Guardian quest’oggi.

La Red Bull tiene colloqui di crisi, Verstappen è in ansia (Guardian)

La situazione ha sollevato preoccupazioni anche tra altri membri chiave del team, tra cui il direttore tecnico Pierre Waché e il consulente Helmut Marko. Marko ha descritto la prestazione come “molto allarmante” e ha espresso grande preoccupazione per il futuro, tanto che alcuni media hanno speculato su un possibile addio di Verstappen alla Red Bull, con la clausola di rescissione legata alle prestazioni nel suo contratto. «È andato storto tutto ciò che poteva andare storto» ha commentato Verstappen, visibilmente frustrato.

Ne parla così il quotidiano citato:

“Marko aveva precedentemente sottolineato che l’olandese ha nel suo contratto una clausola di recesso legata alle prestazioni. Ted Kravitz di Sky ha riferito di aver visto il manager di Verstappen, Raymond Vermeulen, affrontare Marko con rabbia nel box della squadra dopo la gara di domenica.

Nel frattempo, Lewis Hamilton e il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ritengono di aver compiuto passi avanti significativi per migliorare questa stagione.

Entrambi hanno considerato l’impegno di Hamilton come una prestazione migliore, con una maggiore sintonia tra le due parti. Hamilton ha chiuso quinto sul circuito di Sakhir. È stato il miglior risultato del pilota britannico con la Ferrari.

Charles Leclerc, compagno di squadra di Hamilton, è arrivato quarto. Sebbene la Ferrari sia rimasta lontana dal ritmo di McLaren e Mercedes, si è trattato di un miglioramento dopo un inizio di stagione lento. Hamilton ha lasciato intendere di essersi abituato al nuovo team e alla nuova vettura dopo 12 anni con la Mercedes”.

