Perez dopo il cambio Red Bull Lawson-Tsunoda: «Ora si capisce la difficoltà che si prova guidando quella macchina»

Sergio Perez conosce perfettamente la difficoltà di condividere il box Red Bull con Max Verstappen. Il messicano è stato scaricato dalla Red Bull a fine 2024. La scuderia lo ha sostituito con Lawson ma dopo appena due gare ha tolto il sedile al neozelandese per consegnarlo a Yuki Tsunoda. Ora Perez sente che si iniziano a comprendere quale fosse la sua situazione interna al box e lo fa sapere ai canali ufficiali della F1.

Sull’addio alla scuderia dice:

«Non mi aspettavo che accadesse. È diventato più chiaro solo quando siamo arrivati in Qatar. Lì abbiamo iniziato a discutere e negoziare la mia uscita dal team. È successo tutto molto rapidamente».

Il messicano ha un rimpianto: «Non ho potuto dimostrare cosa sono in grado di fare come pilota, specialmente l’anno scorso. Ora, all’improvviso, la gente capisce la difficoltà che si prova guidando quella macchina. Del resto, anche prima del mio arrivo in Red Bull, altri piloti, come Alex Albon e Pierre Gasly, avevano faticato. Spero davvero che la squadra faccia bene perché ho mantenuto molte amicizie nel box. Per quanto riguarda Tsunoda, posso dire che ha talento ed è veloce».

Ma ci sarà ancora spazio per Perez in F1 dopo l’anno di stop?

«Tenendo conto anche dei nuovi regolamenti per il 2026, penso che questa sosta non avrà alcun impatto su di me. Prenderò in considerazione un progetto capace di motivarmi pienamente e di apprezzare la mia esperienza. Mi sono dato sei mesi per valutare tutte le opzioni. Sono stato contattato da alcuni team da Abu Dhabi. Forse qualche scenario si aprirà nei prossimi mesi».

