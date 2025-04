Raspadori sta scrivendo il manuale del professionista ideale: non si lamenta mai e quando gioca è sempre decisivo (CorSport)

Concentrato, funzionale, il cambio che ti cambia la vita o la soluzione di partenza che te la indirizza come è accaduto spesso senza Neres tra febbraio e marzo

Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport degli uomini chiave del Napoli, anche quelli che non sono proprio titolari come Raspadori. L’attaccante italiano è decisivo tanto quanto Lukaku o McTominay.

Raspadori è il cambio che ti cambia la vita o la soluzione di partenza che te la indirizza

Sul Corriere dello Sport si legge:

Simbolica, anzi emblematica serata: Jack comincia in panchina, come nelle ultime quattro dopo averne messe cinque in fila da titolare, e in 8 minuti di gioco lancia prima Politano davanti a Turati e poi ispira la rete della vittoria di McTominay con un cross perfetto. Del suo talento e delle sue capacità sono piene le cronache, anche se negli ultimi anni ha avuto più occasioni di continuità in Nazionale, ma in questa stagione Raspadori sta scrivendo anche il manuale del professionista ideale: non si lamenta mai anche se gioca a intermittenza e quando lo fa è sempre tra i migliori. Quasi sempre decisivo.

Concentrato, funzionale, il cambio che ti cambia la vita o la soluzione di partenza che te la indirizza come è accaduto spesso senza Neres tra febbraio e marzo: a segno con la Lazio (più autorete propiziata), con il Como e la Fiorentina, 3 gol in quattro partite giocate dall’inizio. E poi con il Venezia all’andata, uscendo dalla panchina: tiro, gol, 3 punti chiave con il senno del poi.

ilnapolista © riproduzione riservata