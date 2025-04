Capolavoro Musetti: rimonta Tsitsipas e vola in semifinale a Montecarlo

Vince in tre set 1-6, 6-3, 6-4: «Un match durissimo, ma sono riuscito ad alzare il livello». Domani la semifinale contro De Minaur.

Lorenzo Musetti rimonta Stefano Tsitsipas e vince il quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo 1-6, 6-3, 6-4.

Il tennista italiano si è ripreso dopo aver perso nettamente il primo set, conquistando il break decisivo nel 6° game per protrarre la gara al terzo set.

Domani la semifinale, dove affronterà l’australiano Alex De Minaur.

Le prime parole di Musetti dopo la vittoria riportate da Sky Sport:

«E’ stata una partita durissima, non avevo mai battuto Stefanos. Sapevo di non avere un compito facile, ma durante la partita ho alzato il mio livello e sono molto orgoglioso di questo successo. Era forse la missione più difficile, ma sono riuscito a portarla a casa grazie al supporto del pubblico e del mio box. Sono veramente contento di avere così tanta gente che fa il tifo per me».

«Questo periodo è stato fondamentale per decomprimere e allo stesso tempo per mettere un po’ di carico di lavoro. Devo dire che mi sento molto bene e la Nazionale carica sempre».

Siete un gruppo molto unito, date l’idea di divertirvi e stare bene insieme, ma immaginiamo ci sia anche una sana competizione interna…

«Certo, è una competizione positiva, ma è normale. Siamo tutti atleti, tutti agonisti, quindi c’è rivalità anche nel cercare di convincere il capitano. Nel dimostrare a lui e a tutta la squadra che si è pronti per giocare, per dare il massimo. Tutto questo, però, non incide assolutamente sulle amicizie e sui rapporti personali» .

