Musetti fermato da un problema muscolare a Monte Carlo: «Non voglio togliere meriti ad Alcaraz»

A Lorenzo Musetti non riesce l’impresa a Monte Carlo. A vincere la finale del Masters è Carlos Alcaraz con il punteggio di 3-6 6-1 6-0 in un’ora e 47 minuti. Un problema muscolare all’altezza dell’inguine ha costretto l’italiano praticamente a non giocare il terzo set.

Eppure il primo set era iniziato piuttosto bene per Musetti. Lo testimonia il 3-6 con cui va avanti testimoniando anche un cambio di passo rispetto all’inizio della semifinale contro De Minaur inziato con qualche titubanza.

Ovviamente Alcaraz non ci sta e il secondo set è quasi un monologo spagnolo. Lorenzo prova ad evitare inutili fatiche. Si va al terzo set ma già alla pausa Musetti mostra qualche smorfia sul viso.

Il timore si materializza già al primo servizio di Alcaraz. Lorenzo si tocca l’inguine, le difficoltà di corsa sono evidenti. Il 6-0 è testimone di un set praticamente mai giocato dall’italiano.

Come ricorda Supertennis, lo spagnolo vince “sette anni dopo l’ultimo trionfo di Nadal, terzo “1000” stagionale per il ragazzo di El Palmar.

Musetti: «Non è facile parlare dopo una finale così»

«Grazie al Principe alla Principessa per la splendida settimana, è stato per me uno dei tornei più belli mai disputati e ne sono felice e vorrei davvero poterlo continuare a giocare per sempre. Grazie a Carlos con cui ho condiviso il campo, è sempre una lezione», le prime parole pronunciate da Lorenzo Musetti dopo la finale.

«Sono ovviamente deluso di non aver potuto chiudere il match nel miglior modo possibile per il pubblico che mi ha sempre sostenuto, ma lo hai meritato (rivolgendosi ad Alcaraz, ndr) e io cercherò di riprovarci per avere la mia rivincita. Congratulazioni anche al tuo team per la dedizione con cui segue il tuo lavoro. Grazie a tutti per essere venuti, non è facile parlare dopo una finale così e che speravo di poter giocare fino alla fine ma non voglio togliere meriti a Carlos che ha meritato la vittoria e speriamo di riprovarci e di prendermi nel minor tempo possibile la mia rivincita».

Le parole di Alcaraz:

«Non è certo il modo in cui avrei voluto vincere questa partita, Lorenzo ha vissuto una gran bella settimana ma una sfortunata finale, gli auguro il meglio e una pronta guarigione. Però così non è bello e spero possa tornare presto al 100%. Per quel che mi riguarda, sono felice di aver vinto Monte-Carlo per la prima volta, è stata dura perché ho dovuto affrontare alcune situazioni molto difficili e sono stati mesi duri per me sia in campo che fuori e venire qui e vedere che tutto il duro lavoro ha dato i suoi frutti è stato gratificante».

