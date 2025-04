Libero crede che Napoli si sia ricreduta su Lukaku, non conoscono la testardaggine del tifosotto azzurro

Scrive: “A Napoli le vedove di Osimhen, quest’estate, avevano storto la bocca al suo arrivo”. La bocca è ancora stortissima, ahinoi

Lukaku è l’ultima delle tante scommesse vinte da Conte. È nella top five d’Europa per gol più assist

Anche il quotidiano Libero scrive di Romelu Lukaku. Commettendo in buona fede un errore. Essendo milanesi, a Libero credono che i tifosi del Napoli si siano ricreduti su Lukaku. Non conosco l’incompetenza del tifo azzurro. Lukaku è di gran lunga il calciatore più avversato dai tifosotti. Non c’è statistica che tenga.

Scrive Libero:

Romelu Lukaku è l’ultima delle tante scommesse vinte da Antonio Conte, quando ha accettato di essere l’allenatore del Napoli. Il centravanti belga (che ha scelto però il numero di maglia 11 e non il classico 9) grazie alla rete e ai due assist messi a segno nella vittoria contro l’Empoli ha raggiunto la doppia cifra di assist (10) ed è pure salito a quota 12 gol. Centrando un particolare record che lo colloca alle spalle di un altro grande attaccante del Napoli e nel cuore dei tifosi partenopei: a partire dagli anni 2000, infatti, il belga è l’unico centravanti del club di De Laurentiis ad aver fatto almeno 10 gol e 10 assist in un singolo campionato di Serie A, insieme con un altro belga come Dries Mertens (2018/19). Inoltre Big Rom (dati Opta) è diventato uno dei due calciatori dei 5 maggiori campionati europei, assieme a Mohamed Salah (27 gol 18 assist con il Liverpool), ad aver raggiunto la doppia cifra di reti e passaggi vincenti. Ma i numeri favorevoli non finiscono qui.

Lukaku ha staccato Tavares nella classifica assist

Dopo la partita di lunedì sera al Maradona Romelu è anche primo nella classifica dei migliori assist-man della serie A: ha staccato Nuno Tavares, della Lazio, fermo a quota otto.

A Napoli le vedove di Osimhen, quest’estate, avevano storto la bocca al suo arrivo. Dimenticando che tra club, nazionale maggiore e nazionali giovanili, Lukaku ha giocato 800 partite, segnando 403 reti, con una media di 0.5 gol a match.

«Odiavo giocare spalle alla porta. Devo ringraziare Conte perché quello che era il mio punto debole si è trasformato in una qualità. La strada giusta per arrivare in porta si trova sempre», ha confessato il numero 11 del Napoli qualche settimana fa.

