Lucci l’ultras milanista a processo: «Ho avuto rapporti con i dirigenti del Milan anche dai domiciliari, ho le chat»

In carcere da settembre Lucci nell’interrogatorio, che proseguirà domani, ha cercato sin dall’inizio di respingere le accuse di essere a capo di un gruppo ultrà che commetteva violenze, tra cui un tentato omicidio, e faceva affari. «Il Milan come fa a mettersi parte lesa, perché il Milan sa benissimo di anni di rapporti con tutto il direttivo, con me», ha detto Lucci, come si legge nel verbale, dopo che il club rossonero, così come l’Inter e la Lega Serie A, è stato ammesso come parte civile per il riconoscimento degli eventuali danni. «Io ho avuto rapporti con tutti i presidenti del Milan io andavo a casa di Berlusconi, non so quante volte, ho parlato di calcio con Berlusconi, ho parlato di calcio mercato (…) ho avuto rapporti con tutti».

Lucci: «andavo anche a casa di Berlusconi»