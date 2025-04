Lo United crolla 4-1 contro il Newcastle, Roy Keane: «Squadra debole fisicamente e psicologicamente»

Telegraph: primo tempo equilibrato, poi il Newcastle ha dominato nel secondo perché sono una squadra nettamente più forte. Molto male i Red Devils.

Il Newcastle travolge 4-1 il Manchester United e prosegue la sua corsa verso la qualificazione in Champions. Gli uomini di Howe sono al momento quarti a 56 punti (con una partita in meno rispetto alle prime tre; se dovessero trionfare, scavalcherebbero il Nottingham Forest e si porterebbero al terzo posto a 59). Nulla da fare, invece, per i Red Devils, che restano 14esimi a 38 punti.

Lo United sprofonda contro il Newcastle

Il Telegraph commenta così il match:

La cavalcata del Newcastle verso la qualificazione in Champions League continua con una schiacciante vittoria sul Manchester United. Il primo tempo è stato equilibrato, poi il Newcastle ha dominato nel secondo, segnando tre gol contro un fragile United. A metà dicembre erano 12esimi in Premier League; ora stanno disputando la loro miglior stagione dopo decenni. Questo perché il Newcastle è una squadra di gran lunga migliore dello United. Più forte in ogni reparto, meglio guidata, meglio allenata. Molto male di nuovo i Red Devils, deboli psicologicamente e sempre col rischio di fare grossi errori.

Le parole dell’ex United Roy Keane riportate dal Guardian sulla sua ex squadra:

«Fisicamente e mentalmente, sono una squadra debole. Hanno ottenuto quello che meritavano. Non vedo miglioramenti, mi preoccupa questo gruppo».

Al 24esimo minuto di Newcastle-Manchester United, Sandro Tonali porta in vantaggio la squadra di casa. Dal limite dell’area, l’attaccante Aleksander Isak offre un pallonetto-cross al centrocampista italiano, che, posizionato alla sinistra del portiere, sfoggia un tiro al volo col destro, mettendo palla all’angolino sul secondo palo. E’ il terzo gol per Tonali in campionato quest’anno.

