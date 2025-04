Klopp torna in panchina? Uol Esporte: “lascerebbe l’incarico in Red Bull solo per il Brasile e il Real Madrid”

Il portale brasiliano racconta dell’ex tecnico del Liverpool insoddisfatto nel suo nuovo ruolo di ‘Head of global soccer’, anche se percepisce circa 14 milioni all’anno.

Dopo l’addio alla panchina del Liverpool, Jurgen Klopp è diventato ‘Head of global soccer’ di Red Bull, ma pare che il tecnico sia insoddisfatto del suo nuovo ruolo.

Klopp lascerebbe l’incarico in Red Bull solo per il Brasile e il Real Madrid

Stando a quanto riportato dai brasiliani di Uol Esporte, il tecnico tedesco vorrebbe ritornare in panchina e avrebbe espresso il desiderio di allenare la nazionale brasiliana o il Real Madrid:

Persone vicine a Klopp hanno recentemente sentito che avrebbe accettato di lasciare il gruppo Red Bull solo per due destinazioni: la nazionale brasiliana e il Real Madrid. Il tecnico tedesco, tuttavia, è riconosciuto in tutto il mondo per essere un professionista di progetti a lungo termine, come è successo col Mainz (2001-2008) e Borussia Dortmund (2008-2015). Una possibile uscita ora di Jurgen Klopp dalla Red Bull, dove riceve tra i 12 e i 14 milioni di euro all’anno, sarebbe davvero una sorpresa. Ma la sua insoddisfazione è stata un tema ricorrente nelle ultime settimane. Ancelotti e Jorge Jesus rimangono le opzioni più concrete e anche le più realistiche.

Il Mundo Deportivo ritiene che in pole alla lista dei possibili sostituti di Ancelotti vi sia un ex centrocampista dei Blancos. “Ancelotti ha un contratto fino al 2026, ma al momento ci sono molti dubbi sulla sua permanenza. Xabi Alonso sembrerebbe essere il primo della lista a sostituire l’italiano”, si legge sul noto portale.

L’ex mediano spagnolo, tuttavia, non è l’unico nome caldo in queste ore. Dall’Inghilterra, infatti, voci di corridoio suggeriscono che uno dei principali candidati per la panchina del Real sia Jurgen Klopp, attuale direttore sportivo del gruppo Red Bull, già accostato alla compagine madrilena qualche tempo fa. A sostenerlo sono i colleghi di Team Talk e Football365.

