Kim peggiore in campo del Bayern: “è lui a perdere il duello con Pavard sul secondo gol” (Süddeutsche)

“Uscito lui, il Bayern Monaco è tornato ad attaccare. Ma i bavaresi hanno pagato anche i tanti infortuni”

La notte di San Siro ha visto l’Inter festeggiare la qualificazione alle semifinali di Champions. Bayern fuori. In Germania spicca ancora una volta in negativo la prestazione dell’ex difensore del Napoli Kim Minjae.

Kim sbaglia e Pavard ringrazia: gli errori del coreano decidono Inter-Bayern Monaco

Oltre ad aver sofferto la presenza di Marcus Thuram, Kim è accusato di aver sbagliato la marcatura su Pavard che nel secondo tempo ha realizzato la rete del momentaneo 2-1 e decisiva per il passaggio del turno dei nerazzurri.

Per il quotidiano tedesco Süddeutsche, Kim è stato il peggiore in campo nella notte di Champions League:

“ll protagonista in negativo di entrambe le occasioni dell’Inter è il difensore centrale Kim che è saltato sotto la palla due volte. In particolare nel secondo gol, quando ha perso il duello di testa contro l’ex difensore del Bayern Benjamin Pavard. Dopo la sua uscita dal terreno di gioco il Bayern Monaco è tornato ad attaccare, ma la rete di Dier del 2-2 non è stata sufficiente per permettere alla squadra di Kompany di prolungare il match fino ai tempi supplementari”.

Bayern, quanto rammarico! Gli infortuni hanno pesato

Secondo il giornale tedesco, però, la prestazione di Kim non è l’unica causa che non ha permesso ai bavaresi di battere l’Inter e raggiungere il Barcellona in semifinale. Il Bayern lascia la Champions con la consapevolezza di aver affrontato un quarto di finale con diversi infortuni e con un reparto difensivo decimato che ha visto tra le tante assenze anche quella del portiere Manuel Neuer: “Kim veniva da una forma fisica non ottimale visto il suo problema al tendine d’achille che lo perseguita da mesi. Al Bayern Monaco, inoltre, mancavano 5 giocatori chiave che avrebbero potuto dare il loro contributo nel doppio confronto con l’Inter: Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Jamal Musiala e Manuel Neuer”.

