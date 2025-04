Kim difeso dal sindacato: gioca con la tendinite da inizio stagione, è l’esempio di quel che subiscono i calciatori

Il processo di guarigione viene accelerato. Si ritroverà a giocare fino a 70 partite quest’anno. Il risultato è che ha già commesso sei errori decisivi

Kim Min-jae è stato il principale indiziato della sconfitta del Bayern Monaco in Champions League contro l’Inter. Ma, secondo quanto evidenziato dalla Fifpro (Federazione internazionale dei calciatori professionisti), il difensore ex Napoli sta giocando con la tendinite da inizio stagione ed è per questo motivo che non riesce a rendere al meglio.

L’inquisizione sul perché il Bayern non sia tra i candidati alla vittoria della Champions League è già iniziata. Il difensore sudcoreano Kim Min-jae è sotto i riflettori, e non nel modo in cui avrebbe voluto quando è arrivato dal Napoli nel 2023. Quattro minuti prima di essere sostituito, l’ex difensore del Bayern Benjamin Pavard lo ha battuto su un corner segnando. È stato uno dei pochi momenti difficili per Kim che è stato il bersaglio facile dopo la sconfitta. Sky Sport Germania ha dichiarato che il sudcoreano ha commesso in questa stagione sei errori che hanno portato al gol degli avversari, il maggior numero di errori commesso da un difensore nei primi cinque campionati europei.

Ma Fifpro (il sindacato dei calciatori) ha evidenziato che il caso di Kim è l’esempio perfetto di come vengono utilizzati oggi i giocatori. Ha giocato con la tendinite dall’inizio della stagione, un infortunio spesso legato a un carico di lavoro eccessivo. Il tempo di recupero dipende dalla gravità della lesione, ma generalmente il processo di guarigione viene accelerato non facendo nessuna delle cose che Kim è tenuto a fare per il suo lavoro, come correre, saltare o allungarsi; con il Mondiale per club, Kim dovrebbe finire la stagione con più di 70 partite disputate. Nell’ultimo periodo, ha giocato con una media di soli 3,7 giorni di riposo, più di qualsiasi giocatore in Europa. Nel calendario del calcio moderno, i giocatori vengono spinti non solo al loro limite, ma al di là di esso. Questo approccio sembra costare a Kim la sua salute e la sua forma fisica.

