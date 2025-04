Inter-Bayern può finire in tre modi: 1-0 di Thuram al 72′, ai rigori con Sommer eroe di serata o 5-0 (SoFoot)

Gli scenari di So Foot vedono l’Inter sempre vincitrice. Il più “pazzo”: “5-0, Vincent Kompany si dimette, Inzaghi libera “il Demonio” che è in lui e finisce con la cravatta in testa nello spogliatoio”

So Foot si diverte con i tifosi dell’Inter e prova ad immaginare tre possibili scenari della partita di questa sera. In palio, contro il Bayern Monaco c’è l’accesso alle semifinali. L’Inter parte relativamente in vantaggio grazie al 1-2 conquistato a Monaco di Baviera. Ma la squadra di Kompany, pur con tanti infortuni, è pericolosa.

I tre scenari di Inter-Bayern Monaco

Il primo scenario è quello più classico. “Al 72° minuto di gioco avviene quello che doveva succedere: dopo un magnifico passaggio di Alessandro Bastoni a Nicolò Barella, l’italiano lancia in profondità Marcus Thuram che batte il giovane Jonas Urbig. Con il punteggio finale di 1-0, l’Inter ha raggiunto le semifinali e ha confermato il suo status di miglior difesa del torneo“.

La scenario più teso: l’Inter si spaventa, ma passa ai rigori.

“Dopo 120 minuti soffocanti, in cui i bavaresi hanno vinto 3-2 grazie a una doppietta di Kane – rigore incluso, ovviamente – che ha risposto a un’altra doppietta di Lautaro Martínez, saranno i calci di rigore a decidere chi raggiungerà il Barcellona in semifinale. Se Marcus Thuram sbaglia il suo tiro, potrà contare su Yann Sommer, che devia i tiri di Leon Goretzka e del subentrato Kingsley Coman. Il francese è inconsolabile, così come Thomas Müller: con il suo amore di una vita non vincerà una terza Champions League. Questo calcio è crudele“.

Il più pazzo: l’Inter dà una lezione al Bayern.

“A volte ci sono notti in cui l’irrazionale prende il sopravvento senza preavviso. Con il ritorno di Federico Dimarco sulla fascia sinistra, l’Inter ha fatto la sua partita: Lautaro e Thuram hanno segnato due gol ciascuno, Hakan Çalhanoğlu ha segnato su punizione “come Declan Rice” e persino Henrikh Mkhitaryan ha segnato il suo gol da volpe, chiudendo la festa. Risultato finale 5-0, Vincent Kompany si dimette, Inzaghi libera “il Demonio” che dorme dentro di lui e finisce con la cravatta in testa nello spogliatoio, la festa è completa per l’Inter. Il giorno seguente, i titoli della stampa europea dopo la partita erano unanimi: l’Inter era la nuova favorita per la vittoria della Champions League. Il Barcellona è avvisato“.

ilnapolista © riproduzione riservata