In Premier League alcuni club chiedono circa 2000 euro alle famiglie per i bambini “mascotte” (Telegraph)

Una famiglia deve sborsare 1.800 sterline + Iva che copre la presenza del bambino, più tre ospiti invitati. Critiche da parte degli attivisti: «Non è giusto che i club addebitino enormi somme di denaro».

La Premier League ha ricevuto diverse critiche in merito allo “sfruttamento” dei bambini e delle loro famiglie per accompagnare i calciatori in campo.

Alcuni club di Premier League addebitano fino a 2000 euro alle famiglie per far fare da mascotte ai bambini

Secondo quanto riportato dal Telegraph:

I club della Premier League stanno addebitando fino a £1.800 (circa 2000 euro) alle famiglie con bambini per essere le mascotte durante le partite, suscitando feroci critiche da parte di parlamentari e attivisti. Nottingham Forest, Brighton, Crystal Palace, Ipswich e West Ham sono stati etichettati come “sfruttatori” dalla critica. I club difendono con veemenza le loro politiche sui prezzi, sottolineando che l’ospitalità e il kit indossato sono spesso offerti dalle società. Tuttavia, Dame Caroline Dinenage, presidente del Comitato cultura, media e sport, ha commentato: «È un peccato che alcuni club stiano approfittando di questa meravigliosa esperienza mettendo in palio così tanti giovani». Per una partita di un campionato professionistico, una famiglia deve sborsare £1.800 più Iva che copre la presenza del bambino più tre ospiti.

Niall Couper, amministratore delegato di Fair Game, che rappresenta 35 club in tutta la piramide calcistica, ha dichiarato: «Essere una mascotte è una delle più grandi esperienze che un giovane tifoso di calcio possa avere e vedere un certo numero di ricchi club della Premier League addebitare enormi somme di denaro per questo non è giusto». I critici suggeriscono che tutti i posti delle mascotte dovrebbero essere distribuiti gratuitamente in linea con la maggior parte degli altri club di alto livello, la maggior parte dei quali richiede che le mascotte siano membri del club. Altri club adottano approcci diversi. Nelle leghe inferiori, i Tranmere Rovers (League Two, la serie D inglese), ad esempio, hanno una politica in cui tutti i giovani tifosi che hanno acquistato il kit ufficiale della squadra hanno la possibilità automatica di apparire in campo gratuitamente.

