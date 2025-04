Il Barcellona ha una nuova potenza di fuoco: Yamal, Lewandowski e Raphinha, 82 gol ad aprile (Relevo)

Archiviati Messi Suarez e Neymar. Il Barça di Flick ha più sfumature di quello di Luis Enrique e Guardiola.

Il Barcellona è quasi certo di aver raggiunto la semifinale di Champions, dopo aver travolto 4-0 il Borussia Dortmund nel match di andata. I tifosi stanno archiviando pian piano la “MSN” di Messi, Suarez e Neymar per far spazio a Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha, che potrebbe essere considerato al momento il tridente più forte del mondo.

Relevo scrive:

Per cercare di sciogliere l’impatto che Leo Messi, Luis Suárez e Neymar hanno avuto, Cristiano Ronaldo disse una volta che non aveva bisogno di andare a cena con Gareth Bale e Karim Benzema per avere una buona chimica in campo con loro. Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha sono molto diversi: uno ha iniziato ora, un altro segna a quasi 40 anni, l’altro ha raggiunto il culmine della sua carriera. La buona dinamica li ha portati a generare un buon rapporto. Il dibattito è ora sulla possibilità di essere uno dei migliori tridenti del mondo. Quello che è certo è che sono probabilmente i più complementari. Si adattano tra di loro. E si sposano perfettamente con l’ambiente. Tutti e tre hanno segnato contro il Borussia Dortmund in quella che è stata l’ennesima dimostrazione della loro potenza offensiva. Hanno segnato in totale 82 gol in questa stagione, più del tridente del Bayern (65) o del Real Madrid (64).

In caso di raggiungimento della finale di Champions League, il Barça potrebbe avere ancora 13 partite davanti se vogliono sognare il triplete. Se continuano con questo ritmo, raggiungerebbero una cifra di oltre 105 gol totali. Ma sarebbero ancora lontani dalla migliore stagione della “MSN”: 122 gol. Il Barça di Hansi Flick ha più sfumature di quello di Luis Enrique e di Guardiola, è una squadra ancora più corale.

