Il Barcellona è stanco, ma riesce a rimontare 4-3 il Celta Vigo. Preoccupa l’infortunio di Lewandowski

I blaugrana perdevano 3-1 e l’hanno ripresa nel finale. Il centravanti polacco ha chiesto il cambio dopo aver avvertito un problema muscolare; a rischio la finale di Coppa del Re.

Il Barcellona vince in rimonta 4-3 contro il Celta Vigo, che si dimostra ancora una volta un’avversaria ostica per i catalani. Ad aprire le danze è stato un gol di Ferran Torres, poi Borja Iglesias ha siglato l’1-1. Nel secondo tempo, altri due gol per il centravanti del Celta e il match si era messo male per i blaugrana, sotto 1-3 in casa. Ma i cambi hanno fatto la differenza: Dani Olmo ha messo a segno il 2-3, Lamine Yamal ha regalato un assist a Raphinha per il pareggio. Il 4-3 è arrivato nei minuti finali su un calcio di rigore proprio del brasiliano, che continua ad avere statistiche da record in questa stagione. A preoccupare, però, è l’infortunio di Robert Lewandowski, che ha chiesto subito il cambio dopo aver sentito dolore ad una coscia.

Lewandowski fa preoccupare il Barcellona, che intanto vince in rimonta contro il Celta Vigo

Mundo Deportivo scrive sul match:

Incredibile follia a Montjuïc con l’epica rimonta del Barcellona per un trionfo memorabile, che però si porta dietro tanta stanchezza da parte dei giocatori e l’infortunio di Lewandowski. Ma questa vittoria potrebbe valere un campionato. I cambi di Flick, in particolare Lamine Yamal e Dani Olmo, sono stati decisivi ancora una volta. I blaugrana hanno sprecato tante energie, è evidente che sono stanchi; lo si è visto nella continuità del gioco, nel ritmo lento e nelle energie che andavano calando. La denuncia di Flick sul calendario aveva senso.

Ma a far scattare l’allarme è stato Lewandowski:

Una settimana prima che il Barça andrà a giocarsi la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, l’attaccante polacco è dovuto uscire infortunato al 76′, mettendosi la mano sul retro della coscia sinistra. Resta in dubbio la sua presenza non solo per la Coppa, ma anche per la partita di campionato infrasettimanale contro il Mallorca.

