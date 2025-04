Evra: «Se il Marsiglia non andrà in Champions, sarà colpa di De Zerbi e dei giocatori»

A Rmc Sport: «La società non si giudica solo in base ai risultati. Credo che in quattro anni la società abbia fatto un lavoro enorme»

L’Olympique Marsiglia sta vivendo il momento più complicato della propria stagione. Dopo un ottimo inizio che ha visto la squadra di De Zerbi collezionare vittorie e risultati utili, ora la formazione francese sta faticando a raccogliere punti per qualificarsi alla prossima Champions League.

Nelle ultime 5 partite l’OM ha raccolto un solo successo e collezionato 4 sconfitte in campionato. Gli ultimi risultati del Marsiglia sono probabilmente anche figli di alcuni scontri nati all’interno dello spogliatoio tra l’allenatore italiano e alcuni giocatori.

Sulla delicata situazione dei francesi si è espresso Patrice Evra il quale ha parlato a Rmc Sport.

Evra: «Il Marsiglia non può non partecipare alla prossima Champions League»

Secondo l’ex terzino francese, la rosa a disposizione di De Zerbi è di primo livello e sia i giocatori che il mister sono obbligati a centrare l’obiettivo principale, ossia la Champions:

«Un presidente non si giudica solo in base ai risultati. Credo che in quattro anni tutto ciò che ha fatto, sia stato enorme. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, il Marsiglia è il posto giusto ora. Daremo un altro giudizio a fine stagione se non si qualificheranno in Champions League. Condanno di più i giocatori e l’allenatore. È responsabilità dell’allenatore, devono qualificarsi per la Champions League».

