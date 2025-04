Dopo il vantaggio di Kane, il Bayern ha perso completamente il controllo della partita nel giro di tre minuti (Sueddeutsche)

I problemi della difesa sono evidenti, Muller ha ammesso che nella sua difesa non ci sono «dei veri bufali» come Pavard, Acerbi e Bastoni

La Sueddeutsche prova a trovare delle spiegazioni accettabili all’eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions. Insomma, il “pareggio per 2-2, che ha sancito l’eliminazione, è stata una partita selvaggia che ha rispecchiato molti aspetti di una stagione selvaggia di Champions League“.

Le evidenti difficoltà del Bayern Monaco

Il Bayern ha pressato alto e feroce fin dal primo minuto. Questa volta Muller era in campo dal primo minuto, cosa che non è successa durante l’andata finita 1-2. “Dopo diverse occasioni sprecate, il Monaco è passato in vantaggio solo al 52° minuto, quando ha servito per la prima volta Harry Kane“. L’Inter però nel secondo tempo appariva più viva, più intraprendente “anche se contrattaccavano solo occasionalmente. All’intervallo, entrambi i difensori centrali del Bayern Monaco, Eric Dier e Min-jae Kim, avevano già ricevuto cartellini gialli per falli tattici”.

E proprio Kim è il peggiore. Ha la responsabilità di entrambi i gol dell’Inter. “Subito dopo il gol del vantaggio, il Bayern ha perso completamente il controllo della partita. Mentre il rumore a San Siro si faceva sempre più forte, il vento fischiava sul campo e pioveva a dirotto, l’Inter sfruttava due calci d’angolo dopo il gol di Kane per ribaltare la partita nel giro di tre minuti“.

Ma il quotidiano tedesco prova a mitigare le critiche verso l’ex Napoli. “Proprio il giorno della partita, il sindacato dei giocatori Fifpro ha citato Kim come esempio di sfruttamento. Soffre di tendinite d’Achille da mesi, ma deve ancora giocare (per mancanza di riserve, ndr)”.

In ogni caso il Bayern ha pesanti problemi difensivi dichiarati anche dagli stessi giocatori bavaresi. Tanto che Muller ha definito Pavard, Acerbi e Bastoni come ” dei veri bufali”. “Cosa che finora non ha detto della sua difesa“.

