Donnarumma è in fiducia, è tornato il portiere dalle “parate di alta classe” (L’Equipe)

Ieri il Psg, già campione di Francia, ha pareggiato contro il Nantes 1-1 in Ligue 1. I voti delle pagelle de L’Equipe non sono andati oltre il 6 per tutti i giocatori del club allenato da Luis Enrique, ma il voto più basso lo ha ottenuto Khvicha Kvaratskhelia. Ancora bene Gigio Donnarumma, che sembra essere tornato ai suoi livelli.

Donnarumma è in fiducia con parate di alta classe, male Kvaratskhelia contro il Nantes

Il quotidiano francese dà al portiere voto 6 e scrive:

“L’italiano non è stato grande protagonista del match, ma è rimasto nei suoi standard attuali molto alti. Un pasticcio su un cross di Simon del Nantes, ma la parata tre minuti dopo su Castelletto è di alta classe. E questo dice tutto sulla sua attuale fiducia. Non è colpevole del gol degli avversari”.

Al georgiano, invece, voto 3. La motivazione è la seguente:

“Kvara è stato discreto e non ha avuto molte occasioni pericolose. Ha cercato delle combinazioni con Lee. È passato a destra dopo che è entrato Barcola al 62esimo. Pochi minuti dopo è stato sostituito”.

Anche per Fabian Ruiz, come per Donnarumma, la valutazione è 6, nonostante “si sia fatto rubare palla da Abline sul pareggio del Nantes”.

“Sotto la proprietà del Qatar, il Psg ha trovato molti modi per sabotare una promettente stagione in Champions League, e per un attimo un’altra fatale perdita di nervi è sembrata possibile. Questa è una grande squadra, giovane e ambiziosa, ma anche le grandi squadre a volte devono fare affidamento su un grande portiere. Gianluigi Donnarumma ha regalato al Psg la vittoria con la sua prestazione nel secondo tempo. I migliori giocatori possono farlo.

Unai Emery sapeva che la sua squadra aveva avuto abbastanza occasioni per vincere la partita e crederci ma Donnarumma ha avuto la meglio“.

