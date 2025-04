Donnarumma “un grande portiere” che ha evitato al Psg di auto sabotare un’altra Champions (Telegraph)

“Donnarumma ha regalato al Psg la semifinale con la sua prestazione nel secondo tempo. I grandi giocatori come lui possono farlo”.

Anche il Telegraph si rammarica per l’Aston Villa che ha battuto 3-2 il Psg ma non è bastato per ribaltare il 3-1 dell’andata e mandare i quarti di Champions ai supplementari. In semifinale ci vanno i ragazzi di Luis Enrique che si sono affidati al compagno fra i pali, Gianluigi Donnarumma. Come tutti i migliori giocatori è stato capace da solo di regalare il passaggio del turno ai suoi.

Il Psg ha provato ad auto sabotarsi ancora ma Donnarumma l’ha impedito

Le parole del Telegraph:

“Sotto la proprietà del Qatar, il Psg ha trovato molti modi per sabotare una promettente stagione in Champions League, e per un attimo un’altra fatale perdita di nervi è sembrata possibile. Questa è una grande squadra, giovane e ambiziosa, ma anche le grandi squadre a volte devono fare affidamento su un grande portiere. Gianluigi Donnarumma ha regalato al Psg la vittoria con la sua prestazione nel secondo tempo. I migliori giocatori possono farlo.

Unai Emery sapeva che la sua squadra aveva avuto abbastanza occasioni per vincere la partita e crederci ma Donnarumma ha avuto la meglio“.

È solo grazie al portiere italiano che l’Aston Villa non ha ribaltato il risultato dell’andata (1-3). Il 3-2 finale racconta di una partita di sofferenza per Luis Enrique che era pure andato in vantaggio per 2-0 al Villa Park. I voti de L’Equipe.

Donnarumma 8:

Parigi può ringraziarlo infinitamente. Fortunatamente, l’italiano è riuscito a parare i tiri di Pau Torres (19°), Rashford (52°, 57°), Tielemans (59°) e Asensio (70°) evitando un altro incubo europeo. Due parate furono eccezionali.

ilnapolista © riproduzione riservata