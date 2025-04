Dembelé sa perfettamente che il Pallone d’oro passa per le sue prestazioni in Champions (L’Equipe)

“In queste grandi occasioni non ha esperienza, ha giocato solo 526 minuti dai quarti in poi. Sa di dover fare gol, come contro il Barcellona l’anno scorso”

L’Equipe analizza i quarti di Champions League: questa sera il Psg attende in casa l’Aston Villa sorpresa assoluta di questo nuovo format. Il quotidiano francese si focalizza sull’uomo del momento in casa Enrique, ovvero Ousmane Dembelé. A suon di gol, il francese si sta costruendo le chance di poter ambire al Pallone d’oro 2025. Chiaramente molto passerà proprio dalla Champions e da che in che percentuale si dimostrerà decisivo, anche stasera stessa.

I Quarti di Champions sono decisivi per Dembelé se vuole il Pallone d’oro (Equipe)

Scrive così l’Equipe a riguardo:

“Il campione del mondo 2018 ha in realtà una limitata esperienza in queste grandi occasioni europee. Tra Dortmund, Barcellona e Psg, “Dembouz” ha giocato solo 526 minuti dai quarti di finale in poi, l’equivalente di sei partite complete. […]

Volontariamente preservato dallo staff tecnico nelle ultime settimane (partito dalla panchina contro Saint-Étienne e poi contro l’Angers), l’ex blaugrana sa che sarà giudicato dalle sue prestazioni in questo tipo di partite. E che il suo segno nella storia dipenderà da questo. Per avere una chance nella corsa al Pallone d’Oro, deve ripetere prestazioni come quelle contro il Barcellona ai quarti dello scorso anno (2 gol).

Nelle ore successive alla qualificazione contro il Liverpool (1-0, 4-1 ai rigori nel ritorno degli ottavi), Dembélé è stato uno dei primi, appena salito sul pullman, a mettere in guardia il gruppo dal rischio di eccessiva fiducia. Con un esempio preciso: l’eliminazione a sorpresa per mano del Dortmund in semifinale l’anno scorso”.

