Dembelé è attualmente il migliore al mondo, basta cercare su Google (Guardian)

Il quotidiano ricostruisce la reputazione del francese. Quando il suo chef privato a Barcellona disse «il ragazzo non ha la vita nelle sue mani»

Il The Guardian analizza le prestazioni incredibili di Ousmane Dembelé, improvvisamente ricche di gol e assist negli ultimi mesi (ne aveva parlato anche l’Equipe così come altri media francesi). Il calciatore francese ora al Psg è la vera stella della squadra e rischia di incidere parecchio in Champions, dove ha già segnato 6 gol nelle ultime tre uscite di Luis Enrique e i suoi.

Dembelé attualmente è il migliore al mondo, basta cercare su Google (The Guardian)

Di seguito un estratto dell’analisi del The Guardian:

“Cercate su Google Dembélé e scoprirete che è attualmente il miglior giocatore del mondo. Non solo molto bravo o in gran forma, ma il migliore. «Stiamo assistendo a un fenomeno», ha riferito Le Parisien questa settimana dopo due gol e una prestazione discreta contro il Brest . Dembélé è «in lizza per il Pallone d’Oro», per non parlare del fatto che «è importante quanto un Kylian Mbappé o un Robert Lewandowski, più impattante di un Erling Haaland senza dubbio».

[…] Ma è anche tatticamente interessante, un risultato di causa ed effetto. Luis Enrique ha trovato un buon ruolo per lui come falso 9 appena davanti a Vitinha, un altro sopravvissuto del Psg che è anche il miglior centrocampista d’Europa in questi giorni. Dembélé può applicare il suo movimento, il dribbling e l’abilità su due piedi nelle aree più strette. Può finalmente essere la stella, avere un attacco modellato attorno a lui.

Quando avrebbe potuto trovare il suo ruolo migliore, Dembélé è rimasto intrappolato nel calcio, trascorrendo i suoi anni di formazione come merce secondaria in squadre di superstar. Si potrebbe costruire un diagramma di flusso complesso del modo in cui il calcio lo ha spostato in quegli anni. Il capitalismo dei talenti tedesco lo ha portato a Dortmund. I soldi di Neymar lo hanno strappato alla Spagna. La stessa volontà di potenza del Qatar lo ha portato a Parigi. L’espansionismo saudita ha rimosso Neymar e lo ha spinto in prima linea in questa squadra.

Dembélé è stato duramente insultato in quel periodo. «Non ha la vita nelle sue mani», è stato il verdetto del suo chef privato, il quarto assunto dal Barça, il che è significativo perché c’era così tanta attenzione, in particolare, sul suo apporto durante gli anni della minaccia alla società. L’immagine duratura è stata quella di Dembélé circondato da involucri di cibo spazzatura, «un tavolino da caffè ricoperto di snack», litri vuoti di bibite gassate. Uno dei suoi chef gli ha cucinato un pesce e lo ha lasciato marcire in mezzo al pavimento.

[…] E dove all’improvviso esisti dentro la testa di altre persone, dai politici in cerca di una pignatta da pestare, ai giornalisti dei sex-club che ti vedono come l’equivalente umano di quei test di Rorschach in cui le persone guardano le macchie e dicono “gattino” o “foglie autunnali” anche se la risposta ogni volta è in realtà vagina. “A volte sembra semplicemente scomparire, dentro e fuori dal campo”, dice una fonte nell’articolo della PlayStation. Puoi davvero biasimarlo?

L’inversione di tendenza, con l’avvento del successo, è notevole. «Il suo comportamento è impeccabile» ha annunciato Luis Enrique all’inizio della serie di punti (chi altro ha il suo comportamento analizzato pubblicamente?). In precedenza un agente di caos, Dembélé è ora percepito come qualcosa di puro, pulito, edificante. Gli esperti hanno commentato il modo in cui gioca ora, con meno corse, più chiarezza, meno energia sprecata.

Qualunque sia la verità, è quantomeno una buona notizia. È brutale là fuori. Il calcio si nutrirà del tuo talento, berrà il tuo sangue. C’è un’ironia nel fatto che il Psg esalti una superstar proprio mentre rifiuta la cultura delle star, nel sembrare che possa vincere la Champions League proprio mentre il Qatar sta pensando di andarsene dal set infuriato per le ultime accuse di imbrogli tra i suoi superiori. Per molti versi questo è un arco di redenzione, un’altra narrazione piazzata su un tizio che sta solo cercando di segnare qualche gol. D’altro canto, forse potremmo semplicemente lasciarlo essere bravo senza dover significare qualcosa”.

ilnapolista © riproduzione riservata