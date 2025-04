Bologna, Sartori: «Gli allenatori incidono tantissimo, nel bene e nel male. Arteta e Farioli sono bravi»

A Sky Sport: «Il Milan? Devo pensare solo ed esclusivamente al Bologna. I calciatori all’estero hanno costi più bassi rispetto agli italiani»

Se il Bologna continua a viaggiare a gonfie vele, buona parte del merito va attribuito al suo direttore sportivo Giovanni Sartori, il quale, dopo la storica stagione della qualificazione in Champions, ha ristrutturato la squadra felsinea mettendo nelle mani di Vincenzo Italiano una rosa adatta per compiere un altro mini-capolavoro.

Ma il dirigente lombardo sa bene che bissare l’approdo nella massima competizione europea non sarà una passeggiata «È difficilissima, non abbiamo un bel calendario. Certo noi proveremo a fare fino alla fine il nostro percorso, poi dove arriveremo si vedrà», ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Futuro e problemi del calcio italiano

Nel corso della chiacchierata con l’autorevole emittente televisiva, Sartori si è anche soffermato su due profili che potremmo definire “i tecnici del futuro”. «L’allenatore incide moltissimo, nel bene e nel male, quindi lo ritengo una figura fondamentale nella strategia della società. Allenatori bravi? Arteta dell’Arsenal e l’italiano Farioli dell’Ajax», ha indicato.

Quando invece l’intervista si è spostata sui problemi (annosi) del calcio italiano, Sartori non si è detto – a differenza di tanti addetti ai lavori – contro la massiccia presenza di giocatori stranieri in Italia: «È anche giusto e normale in un mercato ormai globalizzato, dove magari i costi all’estero sono più bassi rispetto a quelli per i profili italiani per cui bisogna stare sempre all’erta. Certo noi tutti vorremmo italiani per mille motivi, anche per dare un’identità alla propria squadra, un senso di appartenenza, ma purtroppo non è semplice».

Infine, ha brevemente affrontato il tema del suo futuro, scansando in dribbling le voci che lo vorrebbero molto vicino a legarsi al Milan: «Devo pensare solo ed esclusivamente al Bologna».

Leggi anche: Sartori, l’uomo che ha costruito il Bologna senza algoritmi: «Vado sui campi, non ho whatsapp»

È Sartori il vero fuoriclasse del Bologna: è per distacco il miglior dirigente del calcio italiano

Lo scorso anno quasi tutti a incensare e lodare il Bologna del tecnico italo-brasiliano Thiago Motta, approdato nell’estate 2024 sulla panchina della Juventus salvo poi essere esonerato a nove gare dal termine del campionato dopo essere riuscito nell’incredibile impresa di far giocare i bianconeri addirittura peggio del tanto vituperato Allegri, dopo essere stato eliminato in semifinale di Supercoppa Italiana dal Milan (con l’allenatore portoghese Sergio Conceição che era arrivato sulla panchina dei rossoneri appena qualche giorno prima…), essere eliminato ai rigori in Coppa Italia dall’Empoli, essere eliminato ai play-off di Champions League dai tutt’altro che irresistibili olandesi del Psv Eindhoven (che ai successivi ottavi di finale sono stati letteralmente presi a pallonate dall’Arsenal) e aver subito ben sette reti in appena sei giorni da Atalanta (in casa) e Fiorentina, senza calciare praticamente mai in porta.

Il tutto nonostante il secondo monte ingaggi più alto del campionato e con un calciomercato che ha visto arrivare a Torino, sponda Juve, i vari Koopmeiners, Nico Gonzalez, Kalulu, Francisco Conceição, Khephren Thuram, Di Gregorio, Douglas Luiz e, a gennaio, Kolo Mouani, Kelly, Renato Veiga e Alberto Costa.

L’anno scorso lodavano Thiago, ora Italiano ma il merito è di Sartori

Quest’anno, invece, tutti a lodare il Bologna di Vincenzo Italiano che, nonostante le cessioni estive di Zirkzee e Calafiori (e senza il suddetto Thiago Motta), e nonostante le ben otto partite di Champions League disputate quest’anno, ha quasi gli stessi punti in classifica dello scorso campionato (senza Coppe).

In realtà il vero artefice del “miracolo Bologna” non siede in panchina bensì dietro la scrivania e risponde al nome di Giovanni Sartori, ossia colui il quale nel 2022 ha acquistato l’olandese Zirkzee per 8,5 milioni di euro (più il 40% sulla futura rivendita) e lo ha rivenduto, due stagioni più tardi, a 42,5 milioni al Manchester United. Ha preso Calafiori dagli svizzeri del Basilea per 4 milioni (più bonus e il 50% sulla futura rivendita) e rivenduto dopo un anno all’Arsenal per 45 milioni di euro (di cui la metà ai rossoblù), ha scoperto e acquistato i vari Ferguson, Lucumì, Castro, Ndoye, Fabbian, Odgaard, Dominguez, Juan Miranda, Beukema, etc.

Ma Sartori non è soltanto il protagonista indiscusso della crescita fatta registrare, in appena due anni, dal Bologna dal momento che, prima di approdare alla corte del presidente canadese (di origini italiane) Joey Saputo, il dirigente lodigiano era stato il direttore tecnico dell’Atalanta dal 2014 al 2022, e aveva trasformato i nerazzurri bergamaschi da squadra che lottava per la permanenza in Serie A a squadra di vertice (raggiungendo in due occasioni la qualificazione all’Europa League e tre volte la qualificazione alla Champions League, competizione nella quale sono arrivati fino a un soffio dalla semifinale nel 2019-2020, oltre a due finali di Coppa Italia perse) e, prima ancora (dal 1992 al 2014), era stato l’artefice anche del “miracolo Chievo”, conducendo i gialloblù clivensi dalla Serie C fino ai preliminari di Champions

Possiamo quindi tranquillamente affermare, senza tema di smentita, che Giovanni Sartori è, per distacco, il miglior dirigente sportivo italiano (forse d’Europa) e che se qualche squadra di vertice vuole attingere in casa Bologna, invece dell’allenatore deve senza alcun dubbio cercare di accaparrarsi il bravissimo diesse.

ilnapolista © riproduzione riservata