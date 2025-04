L’Arsenal ha aggirato con facilità il finto pressing di Mbappé e Vinicius (Telegraph)

Telegraph: “Il Madrid non ha giocatori in grado di dettare legge in fase di possesso. Rüdiger non gioca palla al piede e Courtois non eccelle con i piedi”.

La notte del Bernabeu ha visto il Real Madrid eliminato in Champions League dall’Arsenal di Arteta. I galacticos salutano così la coppa dalle grandi orecchie e si preparano per il finale di stagione e per l’inizio del Mondiale per Club che avrà inizio il 14 giugno negli USA.

Se da una parte gli uomini di Carlo Ancelotti escono dal campo con il capo abbassato, dall’altra parte invece si festeggia. I Gunners, infatti, con la doppia vittoria sul Real Madrid tornano a giocare una semifinale di Champions League che a Londra mancava da 16 anni.

Real Madrid-Arsenal: Arteta ha sfruttato gli errori di palleggio del Real

A dare enfasi al successo degli inglesi ci ha pensato il Telegraph. Il quotidiano inglese si è soffermato sulla strategia di Arteta e sulla riaggressione dei Gunners quando il Real Madrid aveva il pallone tra i piedi:

“La prima fase di costruzione del gioco e la struttura di pressing degli avversari sono una battaglia chiave in ogni partita d’élite del calcio di oggi. Basta guardare quanti gol vengono segnati da palle perse o, al contrario, dalle occasioni create dopo che una squadra ha aggirato il pressing. L’Arsenal ha trovato molto facile giocare attraverso o aggirando la prima linea difensiva del Real Madrid. Questi problemi strutturali sono stati evidenti nella Liga per tutta la stagione, con Vinicius Junior e Kylian Mbappé poco interessati a supportare la fase difensiva della loro squadra. Ci vuole coraggio per pressare il Madrid alto con la velocità che possiede nella parte alta del campo, ma l’Arsenal ha scelto il momento giusto per farlo”.

Quanto manca Toni Kroos al Real Madrid! Ancelotti non ha più palleggiatori

L’analisi del quotidiano britannico prosegue evidenziando la scarsa qualità di palleggio mostrata dagli spagnoli nella fase d’impostazione, ed evidenziando l’ottima compattezza dell’Arsenal quando il Real si affacciava per attaccare la porta di Raya:

“Con l’addio di Toni Kroos il Madrid è privo di giocatori di profondità in grado di dettare legge in fase di possesso. Rüdiger non è un difensore che gioca palla al piede e Thibaut Courtois non eccelle con i piedi. Quando il Real Madrid ha avuto un possesso palla più comodo, l’Arsenal ha rispettato la sua minaccia offensiva e si è abbassato ulteriormente nel suo ormai familiare 4-4-2. Lo abbiamo visto più spesso nella gara di ritorno. Rice e Partey avevano il compito di disinnescare Jude Bellingham a seconda del lato del campo verso cui si spostava. Anche quando Bellingham è riuscito a entrare in area, Rice era lì per fermarlo”.

Arsenal arrembante: il Real Madrid schiacciato dall’offensiva inglese

Nei 180 minuti di questo quarto di finale tra i Gunners e i Galacticos, gli uomini di Arteta hanno sempre imposto il loro gioco, riuscendo a sviluppare all’Emirates e al Bernabeu un calcio pregiudicato e offensivo costringendo il Real Madrid a correre ai ripari:

“In entrambe le gare contro il Real Madrid, i ragazzi di Arteta hanno mosso con disinvoltura la palla da sinistra a destra e viceversa. Spesso la difesa del Real Madrid è stata completamente sbilanciata. L’Arsenal ha ottenuto una vittoria complessiva per 5-1 senza il difensore titolare Gabriel e il centravanti Kai Havertz”.

Il Telegraph ha inoltre sottolineato la capacità della squadra di Arteta di rendere inefficaci tutti i calci piazzati del Real Madrid:

“Il Madrid ha faticato a creare occasioni da gioco aperto, ma ha avuto 13 calci d’angolo in entrambe le partite e non è riuscito a sfruttarne nemmeno uno. In realtà, non si è reso pericoloso, e lo stesso valeva per i calci di punizione laterali”.

ilnapolista © riproduzione riservata