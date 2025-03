Ter Stegen divorzia dalla moglie Daniela e s’infuria con Radio Catalunya: «Falso che mi abbia tradito»

Il portiere del Barcellona: «bugiardi, è falso. Hanno offeso pubblicamente mia moglie e danneggiato gravemente la sua reputazione»

Il portiere del Barcellona Marc Ter Stegen si è separato dalla moglie Daniela Jehle. La separazione è stata resa ancor più chiacchierata dopo alcune indiscrezioni dei giornalisti Juliana Canet, Roger Carandell e Marta Montaner di Catalunya Radio. Hanno affermato che la fine del matrimonio tra il portiere e Daniela Jehle fosse dovuta all’infedeltà della donna. Attraverso un comunicato pubblicato su X e ripreso, tra gli altri, da Mundo Deportivo, Ter Stegen ha manifestato tutta la sua indignazione sulle indiscrezioni false fatte circolare.

Le parole di Ter Stegen

Sono scioccato e deluso dalla cattiva gestione e dalla mancanza di controllo di Catalunya Ràdio & Grupo 3Cat, che ha diffuso notizie false e violato la privacy. I giornalisti Juliana Canet, Roger Carandell e Marta Montaner sono dei bugiardi che hanno diffuso notizie false, offendendo pubblicamente mia moglie Daniela e danneggiando gravemente la sua reputazione. Non c’è stata alcuna infedeltà da parte di Daniela. Non ci sono terze persone coinvolte. Questo è un dato di fatto. Come è stato comunicato, Daniela e io abbiamo deciso di separare le nostre strade amichevolmente, mantenendo una comunicazione basata sulla fiducia. È inaccettabile che i media pubblici guidati dal governo diffondano questa notizia, accusando falsamente Daniela e attaccandola personalmente. Il danno è irreparabile.

Estimados,



Estoy conmocionado y decepcionado por la mala gestión y la falta de liderazgo y control en Catalunya Ràdio & Grupo 3Cat, que han difundido noticias falsas y violado derechos personales.



Los periodistas Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner son mentirosos… — Marc ter Stegen (@mterstegen1) March 10, 2025

Chi è Daniela jehle?

Daniela Jehle e ter Stegen si sono conosciuti nel 2012. “Dela”, come la chiama il portiere tedesco, ha studiato architettura all’università di Barcellona ed è una stimata disegnatrice d’interni. La coppia ha due figli, Ben di 6 anni e Tom di 1. La coppia era sposata dal 2017.

