Tebas replica ad Ancelotti: «Il Real Madrid ha chiesto meno di 72 ore tra il Leganes e la Real Sociedad»

Il presidente della Liga polemizza su X: «Butragueño ha chiesto di ritardare alle 21 la partita col Leganes»

Tebas risponde, ancora una volta ad Ancelotti. Prima della partita contro il Villarreal, Ancelotti aveva detto in conferenza stampa. «Stiamo ancora recuperando, ed è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto contro un avversario ostico. Dobbiamo giocare una partita intelligente. Non capisco perché giochiamo di sabato, e spero che un giorno potremo cambiare questo programma. I diritti televisivi e i soldi vengono prima, e l’ultima cosa a cui pensa chiunque è il recupero dei giocatori».

Il tecnico del Real ha poi rincarato la dose dopo la partita vinta per 1-2. «Questa è l’ultima volta che giocheremo una partita con meno di 72 ore di riposo, non giocheremo mai più. Abbiamo chiesto alla Lega di cambiare l’orario della partita due volte e non è successo nulla, ma questa è l’ultima volta».

La risposta di Tebas non si è fatta attendere. Il presidente della Liga ha scritto su X in relazione a ciò che accadrà tra il 29 marzo e il 1° aprile quando il Madrid dovrà giocare contro il Leganés in campionato e poi la semifinale di ritorno di Coppa del Re contro la Real Sociedad. Tebas sostiene che il Madrid ha chiesto di ritardare il match col Leganes e quindi di avere meno di 72 ore prima del secondo incontro:

“Carlo, sono sicuro che Emilio (Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid; ndr) ti ha detto che LaLiga ha programmato la prossima partita contro il Leganés per sabato alle 16:15 per darti più tempo prima della semifinale contro la Real Sociedad. Ma Emilio ha chiesto al direttore della competizione de LaLiga di spostarlo alle 21 (immagino con la tua conoscenza e autorizzazione) […]. E ora mancano meno di 72 ore tra il fischio finale della partita di sabato e l’inizio della semifinale di martedì! Che i migliori si qualifichino per la finale!! Saluti”.

Continua lo scontro tra Real Madrid e Liga

Un contrasto che continua anche secondo i canali istituzionali. Il Real, secondo quanto segnala Marca, sostiene di aver chiesto due volte la modifica del calendario. LaLiga e Tebas negano tutto. Sabato il Real giocherà in campionato contro il Leganes alle ore 21. Poi, due giorni dopo, martedì primo aprile la semifinale di Coppa del Rey contro la Real Sociedad.

In risposta a questo dibattito, il Real Madrid sostiene di aver richiesto due volte una modifica al programma delle partite contro il Villarreal. Ma LaLiga nega tutto e afferma che l’unica richiesta ricevuta era per la partita contro il Leganés.

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica Cope ieri sera, “Emilio Butragueño ha parlato due volte con LaLiga per chiedere una modifica dell’orario della partita contro il Villarreal. La prima è avvenuta dopo la pubblicazione dei calendari, quando Butragueño ha formalmente richiesto telefonicamente un cambio di data, e la seconda è avvenuta dopo il rinvio della partita di Champions League contro l’Atletico, quando ha affermato che era necessario preservare la salute dei giocatori. E la risposta ad entrambe le richieste è stata la stessa: un rifiuto da parte del Direttore delle Competizioni della Liga“.

Se il calendario non cambia, al momento, la distanza tra la partita contro il Leganes e quella contro la Real Sociedad è di 71 ore. “Considerata la situazione, non si sa ancora cosa accadrà, ma il Real Madrid sembra fermo nella sua posizione di non giocare se non verrà rispettata la raccomandazione di un minimo di 72 ore tra una partita e l’altra”.

