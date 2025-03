Rashford punge Amorim: «Da quando sono al Villa va tutto bene, ho migliorato il mio gioco»

Alla Bbc: «Ho saltato molte partite prima di arrivare qui, non ho nessun infortunio e penso di poter ancora migliorare la mia condizione». Amorim aveva dichiarato che avrebbe preferito chiunque piuttosto che schierarlo

Marcus Rashford è stato venduto dallo United perché Amorim lo aveva messo ai margini del progetto tecnico, convocandolo quasi mai e soprattutto più volte dichiarando che l’inglese non avesse la forma giusta per scendere in campo. La qual cosa ora è smentita settimanalmente dall’attaccante, che oggi ha anche deciso in modo importante la gara tra Aston Villa e Preston, valida per i Quarti di Finale di Fa Cup. In quest’occasione, come riporta il Daily Mail, Rashford ha lanciato una sottile critica al tecnico del Manchester United.

Rashford: «Ora mi sento felice di giocare a calcio»

Al Villa, Rashford ha trovato una nuova opportunità, con la possibilità di essere acquistato definitivamente al termine della stagione. Oggi come detto ha segnato una doppietta, incluso un rigore, contribuendo alla vittoria per 3-0 contro il Preston e permettendo alla sua squadra di accedere alle semifinali della Fa Cup.

Per di più, è stato richiamato in nazionale dal selezionatore Thomas Tuchel per le recenti gare internazionali. Intervistato da Bbc Sport, nel post ha dichiarato:

«È una sensazione fantastica, sento di aver migliorato il mio gioco da quando sono qui. È sempre piacevole per un attaccante segnare, quindi spero di proseguire su questa strada. Il nostro obiettivo è affrontare ogni partita con il massimo impegno, un passo alla volta. Siamo una squadra molto ambiziosa, vogliamo vincere e arrivare lontano in tutte le competizioni, puntando anche a risalire tra le prime quattro posizioni.»

E ancora: «Sono fiducioso che posso ancora migliorare la mia condizione fisica. Ho saltato molte partite prima di venire qui, ma adesso mi sento bene, non ho infortuni e sto davvero godendo il gioco. Per ora, tutto va per il meglio.»

