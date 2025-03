Questo Real è riuscito nell’impresa di far sembrare brave persone gli uomini di Simeone (So Foot)

È un crudele paradosso per questo Real, gli attaccanti sono più odiosi dei difensori. Bellingham non è un modello di virtù e Vinicius ha più cartellini che gol nel 2025

Il Real Madrid è riuscito nell’impresa di far risultare simpatico l’Atletico Madrid. È questo, in estrema sintesi, il messaggio di So Foot parlando della partita di ieri, ritorno degli ottavi di finale. Il Real dopo i rigori va ai quarti, Atletico eliminato. Della polemica se ne parla ormai ovunque.

“La storia è scritta in modo tale da risultare noiosa. Il Real ce l’ha fatta. È immortale, è nel suo dna. Nessuno può farci niente. Una fatalità. Ma se negli ultimi anni questo sapiente mix di risorse (fisiche, tecniche, finanziarie) e determinazione ha affascinato, al Metropolitano hanno ottenuto l’effetto contrario. Questo Real Madrid non ci ha fatto sognare. Un crollo collettivo molto doloroso da vedere, incarnato da due grandi bastardi, Jude Bellingham e Vinícius. Se avesse dovuto scegliere, la Champion avrebbe preferito tenere il Liverpool”.

Il crudele paradosso di questo Real: gli attaccanti sono più odiosi dei difensori

E si passa poi ad analizzare il comportamento dei due “imputati”. “L’inglese è stato tutt’altro che impeccabile in campo, ed è normale: ha trascorso la serata brontolando. Contro Tchouaméni per un colpo di testa che non avrebbe mai messo in rete . Contro Vinícius durante i tempi supplementari. Jude è abituato a imprecare in inglese contro gli arbitri della Liga, senza dargli troppo peso . Il ragazzo non è esattamente un modello di virtù“.

Vinicius non è certo il meglio della compagnia. “Benzema avrebbe potuto riservare per lui la sua espressione preferita: “letame di alta classe”. Il brasiliano ha trascorso la serata cercando di simulare, di andare a segno con un penalty, anche se ciò significava mirare alle mani a fine gara . La sua esultanza a fine partita alza quasi il livello di scherno. L’ex futuro Pallone d’Oro ha ricevuto più cartellini (un rosso e sei gialli) di quanti gol abbia segnato (cinque gol) nel 2025“.

“Spesso per vincere una partita ci vuole un pizzico di cattiveria” e i giocatori del Real “sono già dottorandi in questo campo“. “E questa è forse la cosa peggiore, questo Real Madrid è riuscito a far sembrare brave persone Marcos Llorente, Giuliano Simeone e Rodrigo de Paul. Riuscire a fare questo per più di 180 minuti è un’impresa notevole. Al punto che un tifoso neutrale avrebbe quasi elogiato la prestazione della squadra di Diego Simeone“.

“È un crudele paradosso per questo Real“, continua So Foot. “Gli attaccanti sono più odiosi dei difensori”.

