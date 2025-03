Processo Rubiales, l’accusa chiede che il processo venga ripetuto perché “il giudice non era imparziale” (Marca)

Viene chiesto che il processo venga dichiarato nullo perché sono state “indebitamente negate” alcune prove e “indebitamente respinte” alcune domande

Marca scrive che “la Procura della Repubblica presso il Tribunale nazionale ha presentato ricorso contro la sentenza con cui l’ex presidente della Federazione calcistica spagnola (Rfef) Luis Rubiales è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale e multato di 10.800 euro per aver baciato la giocatrice Jennifer Hermoso e ha chiesto che il processo venga rivisto“.

In pratica l’accusa nel processo contro Rubiales ha presentato ricorso chiedendo che “il processo venga dichiarato nullo e che venga ripetuto nuovamente”. Questo perché, sempre secondo l’accusa, sono state “indebitamente negate” alcune prove e possano essere posto domande che sono state “indebitamente respinte” dal giudice penale.

Secondo “la Procura della Repubblica, nella sua memoria di appello, «il giudice ha tenuto nel corso dell’udienza un comportamento che compromette quantomeno l’apparenza di imparzialità». Ha aggiunto: «Il giudice non ha garantito che il processo si sarebbe svolto nelle migliori condizioni di comunicazione, con la calma e l’equilibrio che sarebbero stati necessari»”.

Rubiales condannato a una multa di circa 10 mila euro per il bacio a Jenni Hermoso (As)

L’ex presidente della Federcalcio spagnolo Rubiales giudicato “colpevole di violenza sessuale” ai danni di Jenni Hermoso per il famoso caso del bacio alla premiazione del Mondiale femminile. Tuttavia non andrà in galera, Rubiales pagherà una misera multa. Lo scrivono i principali media spagnoli tra cui As.

“La Corte nazionale ha dichiarato Luis Rubiales colpevole di violenza sessuale per aver baciato Jenni Hermoso. L’ex presidente della Rfef dovrà pagare una multa di 20 euro al giorno per i prossimi 18 mesi (circa 10.800 euro in totale) e non potrà avvicinarsi al calciatore entro un raggio di 200 metri. Nonostante il verdetto, l’ex leader evita così la prigione. Il giudice lo ha assolto anche dal reato di coercizione, così come gli altri tre imputati: Jorge Vilda, Albert Luque e Rubén Rivera. Questo è il verdetto di un processo che ha ricevuto enorme attenzione mediatica da parte dei media di tutto il mondo”.

El Pais offre anche la sentenza del giudice

“Il giudice Fernández-Prieto riassume così: «È stato debitamente provato e si dichiara pertanto che il 20 agosto 2023, a Sydney, Stato del Nuovo Galles del Sud (Australia), in occasione della consegna delle medaglie alle giocatrici della nazionale femminile spagnola di calcio dopo la vittoria nella finale della Coppa del Mondo, e nel momento in cui la giocatrice Jennifer Hermoso riceveva il saluto protocollare e le congratulazioni dell’imputato Luis Manuel Rubiales, ha tenuto la testa della giocatrice con entrambe le mani e, sorprendentemente e senza il consenso o l’accettazione della giocatrice, l’ha baciata sulle labbra». Il giudice è schietto nel provare l’aggressione sessuale: «Questo atto di baciare la donna sulla bocca ha una chiara connotazione sessuale e non è il modo normale di salutare le persone con cui non si ha una relazione emotiva»”.

ilnapolista © riproduzione riservata