Neres verso il recupero, può tornare con il Venezia ma il Napoli è prudente (Cds)

L’ex Benfica manca dalla gara in trasferta contro l’Udinese dello scorso nove febbraio

David Neres vicino al ritorno in campo

Il Napoli si prepara al lunch match di domenica al Penzo contro il Venezia. La vittoria contro la Fiorentina ha restituito la fiducia che serve agli azzurri per affrontare queste ultime 10 giornate di campionato, ora ad attenderli ci sono i veneti hanno fermato fermato Lazio, Atalanta e Como costringendo le prime due ad un pareggio senza reti.

Antonio Conte avrà presto a disposizione David Neres che manca dal terreno di gioco da febbraio. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna fa il punto della situazione sul rientro in campo del brasiliano:

“Per il brasiliano, che ha saltato le ultime quattro partite, ci può essere lo spiraglio per la convocazione, per fargli respirare un’aria che gli manca dal 9 febbraio contro l’Udinese, quando si procurò lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il suo rientro si avvicina, ma Conte e lo staff medico non hanno ancora deciso se farà parte del gruppo in partenza domani o se tornerà direttamente dopo la sosta, per la grande sfida contro il Milan al Maradona.

Niente Nazionale per Neres

David […] non è stato convocato dal Brasile e avrà dunque a disposizione due settimane per lavorare con il gruppo. A Venezia, anche se dovesse esserci un suo ritorno in gruppo, non partirà titolare e la formazione sarà la stessa dell’ultima gara contro la Fiorentina”.

ilnapolista © riproduzione riservata