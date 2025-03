Mondiale per club, Juventus o Inter potrebbero guadagnare più di 80 milioni

Sono stati resi noti i montepremi per le varie fasi del torneo che si disputerà dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

Ricordiamo che per l’Italia ci saranno Juventus e Inter.

Mondiale per club, il montepremi per le varie fasi del torneo

Il montepremi sarà, nella fase a gironi, di 2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per ogni vittoria; 1 milione di dollari (930mila euro) per i pareggi.

Per l’accesso agli ottavi di finale ogni squadra riceverà 7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro).

Invece, per i quarti di finale saranno dati ad ogni club rimanente in gara 13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro).

Le ultime quattro squadre, che disputeranno le semifinali, avranno ognuna 21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro)

Il club vincitore riceverà un montepremi pari a 40 milioni di dollari (37 milioni di euro); l’altra squadra finalista 30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro).

La Fifa ha deciso di escludere il Club León – squadra messicana in cui gioca James Rodríguez – dal Mondiale per club in programma la prossima estate. La decisione è arrivata dopo che la Commissione d’appello ha analizzato i procedimenti disciplinari aperti contro il Pachuca e lo stesso Club León.

L’accusa era quella di aver violato i criteri relativi alla multiproprietà stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 1. 1 del Regolamento della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025. Ed effettivamente, la parte di regolamento in questione vieta la partecipazione di due club con la stessa proprietà come le due compagini messicane.

“A seguito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione disciplinare della Fifa ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’appello. Dopo aver valutato tutte le prove, il presidente della Commissione d’appello Fifa ha deciso che il Pachuca e il Club León non soddisfano i criteri di proprietà multi-club definiti dall’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento della Coppa del Mondo per Club. La Fifa ha quindi stabilito che il Club León sarà eliminato dalla competizione. Il club che lo sostituirà, sarà annunciato a tempo debito”

