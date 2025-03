Lo chef dei calciatori: «Sono un partner di performance, la mia missione è migliorare i risultati in campo»

Tra i suoi clienti Radamel Falcao, Fabregas, Tchouameni, Maripán, Slimani, Diop, Gelson Martins: «Ho supportato un giocatore nella perdita di peso rapida e controllata dopo un infortunio»

Michael Coston, chef privato nato negli Stati Uniti e collaboratore di numerosi atleti professionisti, è stato intervistato da So Foot riporta le sue parole sul lavoro che fa, su come aiuta i calciatori cucinando per loro diete specifiche e su come migliora le performance in campo.

Mike, come lo chiama chi lo conosce, ha lavorato a stretto contatto con il Monaco per diversi anni. «Faccio dell’alimentazione una leva per la performance e della cucina una vera e propria arte di vivere, unendo le due per metterle completamente al servizio del cliente. Ho iniziato con l’Almamy Touré, che poi mi ha aperto le porte del Monaco, dove il nutrizionista del club, Juan Morillas, ha avuto fiducia in me. Sono riuscito a sviluppare un servizio su misura per i giocatori», spiega.

Lo chef: «Ho supportato un giocatore nella perdita di peso rapida e controllata dopo un infortunio»

Insieme a Juan Morillas, attuale nutrizionista del PSG, “Mike” è riuscito a mettere a punto un sistema di monitoraggio personalizzato per ogni giocatore, basato su dati precisi, come gli esami del sangue. Una metodologia innovativa per l’epoca, che gli consentiva di elaborare piani nutrizionali su misura, interamente adattati alle esigenze specifiche dei giocatori.

«Ho iniziato con i pasti al sacco serviti al club, ma per fare qualcosa di più strutturato, in seguito andavo a cucinare direttamente a casa dei giocatori. Ho comunicato con loro, con il club, il che mi ha permesso di avere dati a disposizione. Tutto questo mi ha permesso di determinare le loro esigenze, le loro carenze, l’apporto vitaminico di cui avevano bisogno prima di una partita… Ad esempio, ho aiutato un giocatore ad adattare la sua dieta vegana per mantenere le sue prestazioni, o ne ho supportato un altro nella perdita di peso rapida e controllata dopo un infortunio».

Tra i suoi clienti degli ultimi 10 anni: Radamel Falcao, Cesc Fabregas, Aurélien Tchouameni, Guillermo Maripán, Islam Slimani, Sofiane Diop, Gelson Martins e molti altri. «Al momento sarei felice di collaborare con altri club e altri agenti che siano disposti a concentrarsi sul successo dei loro atleti. Il mio ruolo va ben oltre quello di un semplice leader tradizionale. Sono un vero e proprio partner di performance e la mia missione è quella di influenzare direttamente, nel miglior modo possibile, i risultati del giocatore in campo».

