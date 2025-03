La prima di Tuchel con l’Inghilterra, il Guardian guarda come si presenta: “Magro, spigoloso, alto, come un duca che passeggia”

“Impermeabile blu con cappuccio di prima qualità, jeans attillati, scarpe marroni, una specie di banchiere chic all’ora di pranzo la domenica. Sembrava avesse un Labrador che lo seguiva”

Ieri sera è iniziata l’era Tuchel in Inghilterra. Il tedesco è il nuovo ct dell’Inghilterra e il suo primo test è stata l’Albania, partita vinta 2-0. Si sa, gli inglesi osservano e commentano tutto. L’outfit di Southgate ai tempi fu ispezionato da cima a fondo. La domanda di base era: Rispecchia o meno il dna inglese? E la stessa domanda il Guardian se la fa per Tuchel. E infatti, “la prima cosa che guardi con qualsiasi nuovo allenatore dell’Inghilterra è l’aspetto visivo“. Cioè come si presenta.

“Eccolo, un nuovo modo di stare in piedi, una nuova energia, un nuovo schema. Quali sono le semiotiche della forma del corpo, del modello di falcata, dei movimenti delle braccia, arriveranno a significare trionfo o disperazione?”

E ancora: “Tuchel era fuori sulla sua linea di fondo all’inizio con un impermeabile blu con cappuccio di prima qualità, jeans attillati, scarpe marroni, una specie di chic da banchiere del Surrey per l’ora di pranzo della domenica. Ti aspettavi quasi di vedere un Labrador che lo seguiva“.

Tutto sommato, “a Wembley Tuchel si è presentato bene. C’è una sorta di carisma in quella figura magra, spigolosa, alta, stranamente impressionante, come un duca che passeggia. I leader indossano cappelli. Il berretto di Tuchel è bello. Forse i rivenditori di moda del centro città faranno una Tommy T blu entro la prossima estate. Forse andrà tutto bene“.

Come gioca l’Inghilterra di Tuchel?

L’Albania non è certo un test probante. Tuttavia qualcosa si può già dire del gioco di Tuchel, o almeno il Guardian:

“È stata una partita un po’ strana, una vittoria sonnolenta e confortevole per 2-0. Ma è stata positiva per Tuchel in altri modi. In una tonificante rottura con la tradizione, è stato anche duro nella vittoria, ha criticato i suoi giocatori, ha chiesto di più. Questo è positivo“.

“Tuchel è un allenatore che vuole anche il controllo e l’Inghilterra a volte era sicura di sé. Sembrava anche che importasse. Ma qui c’è intensità. Nessuno si sforza di costruire un percorso. È una monorotaia ad alta velocità. È una corsa attraverso il ponte di corda che crolla verso il Santo Graal. Gestione rapida, istantanea, in stile TikTok, dove ogni scelta è condensata“.

Un buon inizio per il tedesco che “ha l’eleganza del calcio di club d’élite“. Solo un altro allenatore prima di Tuchel aveva vinto la Champions e poi allenò l’Inghilterra, era Fabio Capello.

