La Premier potrebbe portare 7 squadre in Champions (The Sun)

L’anno prossimo 11 club di Premier League potrebbero partecipare alle coppe eueopee, sette di questi in Champions League.

La prossima edizione della Champions League potrebbe decisamente parlare inglese, è quanto ipotizza il The Sun. Come scrive Dan King, l’Inghilterra è sulla buona strada per assicurarsi la partecipazione di una quinta squadra in Champions grazie al cammino fatto sin qui dai club di Premier League nelle competizioni europee. Come noto le prime due nazioni nel ranking UEFA si garantiranno un posto in più per la Champions. Ad oggi l’Inghilterra è prima, seguono Spagna e Italia. Tuttavia l’Inghilterra può fare affidamento sulla presenza di sei squadre tra Champions ed Europa League, pertanto il punteggio nel ranking Uefa può aumentare ancora.

Le combinazioni per avere 7 squadre di Premier in Champions League

Ora, se l’Inghilterra dovesse confermarsi tra le prime due del ranking, l’anno prossimo andrebbero 5 club in Champions. Attualmente nella massima competizione europea sono in gara Liverpool, Arsenal e Aston Villa. Se una tra Liverpool e Arsenal dovesse vincere la Champions ma non arrivare tra le prime cinque, avrebbe comunque diritto a partecipare alla prossima edizione di quella che fù la “Coppa dei Campioni” e quindi i club inglesi partecipanti sarebbero sei. Questa, però, è una eventualità che difficilmente si realizzerà nel senso che, classifica alla mano, il Liverpool vincerà il titolo di Premier e i Gunners arriveranno secondi o comunque, anche facendo harakiri, tra le prime cinque.

L’Aston Villa, invece, potrebbe ripetere l’impresa del 1982 e vincere (siamo nel campo delle ipotesi) la coppa e anche non classificandosi tra le prime cinque, andrebbe in Champions. In questo modo le squadre partecipanti sarebbero sei.

Tornando a scorrere la classifica di Premier, Manchester United e Tottenham non hanno possibilità di conquistare un posto in Europa ma se uno dei due dovesse vincere l’Europa League, andrebbe in Champions l’anno prossimo e le squadre sarebbero 7.

Altri quattro club in Europa

Non è finita perché altri quattro club potrebbero giocare le coppe europee. Ai club inglesi spettano tre posti per l’Europa League, ovvero, la quinta classificata, la vincitrice della FA Cup mentre alla vincitrice della EFL Cup si qualifica agli spareggi di Conference League.

Ma se una delle vincitrici delle coppe nazionali finisce nei posti di qualificazione per la Champions League, i posti europei normalmente assegnati a queste competizioni possono passare ai successivi migliori classificati della Premier..

Guardando ai club rimasti in FA Cup, c’è la possibilità che i vincitori della FA Cup finiscano anche tra i primi cinque. Nottingham Forest, Manchester City, Brighton, Bournemouth e Villa potrebbero riuscirci.

Allo stesso modo, le finaliste della Carabao Cup, Liverpool e Newcastle, sono entrambe tra le prime cinque e quindi in linea con la possibilità di cedere il posto di vincitrice della Conference League alla migliore classificata in Premier League.

Dan King conclude il suo articolo sceivendo che:

«È possibile stilare diverse versioni di una classifica finale che vedrebbe 10 club qualificarsi per l’Europa. L’undicesima squadra potrebbe essere il Chelsea a patto che vinca la Conference League e quindi assicuri un posto in più per l’Inghilterra in Europa League, pur non qualificandosi per l’Europa in nessun altro modo».

