Kvaratskhelia sfida il suo migliore amico Davitashvili che disse: «Avrei potuto superare Khvicha a occhi chiusi»

Le Parisien racconta la profonda amicizia tra l’attaccante del Psg e il centrocampista del Saint-Étienne. Prima di trasferirsi a Parigi, Khvicha gli chiedeva continuamente consigli

Le Parisien scrive di Khvicha Kvaratskhelia e Zuriko Davitashvili, attaccante del Psg e centrocampista offensivo del Saint-Étienne, sono amici da più di dieci anni. Da piccoli giovano insieme nella Dinamo Tbilisi. Questo sabato i due giocheranno in Ligue 1, uno con il Psg e l’altro con il Saint-Étienne.

Amici contro: sabato Kvaratskhelia sfida Davitashvili

A proposito di Davitashvili, Le Parisien ricorda le parole del giornalista georgiano Kakha Dgebuadze che in una intervista disse:

«In un’intervista, Zuriko ha detto: ‘Avrei potuto superare Khvicha a occhi chiusi’. Si conoscono molto bene. La loro amicizia è davvero forte e si nota durante gli incontri della nazionale».

Proprio Davitashvili è stato il consulente personale di Kvara. Si sentivano almeno due volte al giorno mentre l’ex Napoli preparava il suo trasferimento a Parigi. Gli chiedeva consigli per adattarsi al meglio in Francia.

«Da sempre appassionati di calcio, Khvicha e Zuriko condividono tratti caratteriali comuni. Sono entrambi molto competitivi, laboriosi e determinati», afferma Levan Gvantseladze, l’allenatore dell’U19 della Dinamo Tbilisi. Kakha Dgebuadze ha aggiunto: «È una bellissima storia tra due persone che camminano insieme sia professionalmente che fuori dal campo. Sono nati a tre giorni di distanza (12 e 15 febbraio 2001)».

Anche il centrocampista offensivo ha parlato dell’arrivo del suo migliore amico:

«Da quando Kvara è arrivato in Francia, non abbiamo smesso di parlarne, non abbiamo smesso di riderci sopra. Tutti dicono che vinceranno (il Psg, ndr), ma non vediamo l’ora di giocare».

Kvara sta trascinando i georgiani a seguire la Ligue 1: nel Paese è il primo campionato al mondo (L’Equipe)

La Ligue 1 sta vedendo accrescere sempre di più i telespettatori a livello internazionale, recuperando terreno sugli altri top campionati europei. In particolare, in Georgia risulta quasi essere il campionato più seguito, anche grazie alle stelle del Paese che militano nei diversi club: Kvaratskhelia, Davitashvili e Mikautadze.

L’Equipe riporta:

In questa stagione, il pubblico fuori dal territorio francese è aumentato dell’ 8%, un record per i diritti tv. L’importo stimato è aumentato significativamente, tra 125 e 140 milioni di euro; la scorsa estate si arrivava a massimo 80 milioni circa. «In Georgia, non siamo lontani dall’essere il campionato numero uno al mondo» annuncia David Labrune, responsabile dei diritti internazionali della Federcalcio francese. «Questo premia il nostro approccio più raffinato, adattato a questo mercato specifico e potenziato dai “backstage”». La Federcalcio, infatti, sta facendo grandi sforzi per offrire immagini del dietro le quinte e il meglio dei loro giocatori locali dopo la fine di ogni partita. La compilation del trio Davitashvili-Mikautadze-Kvaratskhelia sta facendo scalpore sui social network georgiani e creando così una mania per la Ligue 1 nel Paese.

