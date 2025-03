Kim, l’infortunio è un caso internazionale: il ct della Corea del Sud attacca il Bayern: «è colpa loro»

«Purtroppo il Bayern non ha protetto adeguatamente il giocatore per prevenire infortuni e saremo costretti a giocare partite importanti senza di lui»

Niente Nazionale per Kim, il ct incolpa il Bayern

In piena sosta per gli impegni delle Nazionali scoppia il caso tra Bayern Monaco e l’allenatore della Corea del Sud. Il ct della selezione asiatica Hong Myung-Bo dovrà fare a meno dell’ex Napoli Kim Min-Jae per gli impegni contro Oman e Giordania a causa dell’infortunio al tendine d’Achille procurato con la maglia dei bavaresi. Il Ny Times fa il punto della situazione:

“Il ct della sua nazionale, Hong Myung-bo, ha accusato il Bayern Monaco di non aver protetto il difensore sudcoreano Kim Min-jae da un infortunio.

Kim salterà le partite di qualificazione della Corea del Sud ai Mondiali di marzo contro Oman e Giordania a causa di un infortunio al tendine d’Achille riportato mentre giocava al Bayern.

“Purtroppo il Bayern Monaco non ha protetto adeguatamente il giocatore per prevenire infortuni”, ha detto Hong in una conferenza stampa lunedì, “quindi siamo finiti in una situazione in cui dobbiamo giocare queste partite importanti senza un giocatore chiave”.

“Kim Min-jae è un giocatore estremamente importante non solo per il suo club, il Bayern Monaco, ma anche per la nostra nazionale. Solo perché una partita è importante non significa che sia giusto avere Kim in campo. Ci sono stati segnali di avvertimento fin dall’anno scorso e ne eravamo pienamente consapevoli.

“Non potevamo tenere Kim Min-jae in giro per le prossime partite importanti perché sarebbe andato contro i nostri principi di protezione dei giocatori. Quindi abbiamo deciso di farlo riposare.”

Il Bayern Monaco non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Kim è stato quasi sempre presente nel Bayern in questa stagione, giocando in 37 delle 41 partite della sua squadra in tutte le competizioni”.

