Il solito Sergio Ramos conquista la prima espulsione in Messico

Ramos avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso già nel primo tempo, avendo colpito lo stesso Bennevendo con una gomitata sfuggita all’arbitro.

Nuova esperienza, vecchie abitudini per un intramontabile Sergio Ramos. Il 38enne difensore spagnolo si è recentemente trasferito in Messico per giocare tra le fila del Monterrey: ha già segnato tre gol in quattro partite, ma nell’ultima si è reso protagonista di una delle sue proverbiali follie.

Leggi anche: Piqué: «Quando Lopetegui e Sergio Ramos volevano che mi scusassi per aver appoggiato l’indipendenza della Catalogna»

Il fatto è successo nei minuti di recupero della sfida contro il Club Universidad Nacional (Pumas). Il Monterrey conduceva per 3-1 in tutta tranquillità, ma proprio quando la partita stava per finire, l’ex Real e Siviglia è entrato in contatto con Pablo Bennevendo: prima un’energica spallata, poi un calcio da dietro a palla lontana. Naturale conseguenza il cartellino rosso, valsogli la prima espulsione da quando veste la maglia dei Los Rayados.

“Sergio Ramos” Porque le pegó una patada en el orto a un rival y se fue expulsado en el partido de los Rayados de Monterrey ante Pumas por la Liga MX. Mirá lo que hizo el pelotudo cuando ya terminaba, es un cabeza de tacho el español hijo de re mil puta. pic.twitter.com/gR01G2dRQG — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 17, 2025

Per la verità, Ramos avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso già nel primo tempo, avendo colpito lo stesso Bennevendo con una gomitata sfuggita alla direzione di gara.

El mismo Bennevendo que ayer dijo que era un honor jugar contra él y que hace unos días publicó una historia donde el Real Madrid eliminaba al Atlético de Madrid recibió esto de Sergio Ramos. Es totalmente asqueroso. pic.twitter.com/eN29EdJvJg — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) March 17, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata